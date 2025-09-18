Protest al evreilor ortodocşi din New York la ONU împotriva lui Netanyahu şi a genocidului din Gaza

Peste două sute de evrei ortodocşi din New York au protestat, miercuri, împotriva prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, care va participa săptămâna viitoare la Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi au denunţat „genocidul din Gaza pe care îl comite”, informează joi agenția de știri EFE.

O mare de bărbaţi îmbrăcaţi în negru, cu costume şi pălării tradiţionale hasidice, au manifestat în faţa consulatului Israelului din Manhattan şi apoi au mărşăluit spre clădirea ONU, situată în apropiere, purtând pancarte prin care revendicau separarea între statul Israel şi religia iudaică.

„Vine la ONU reprezentând religia iudaică, poporul evreu din întreaga lume, dar acest lucru este total fals. Toate crimele sale, genocidul din Gaza pe care îl comite, nu sunt în numele nostru”, a declarat pentru EFE rabinul Yitzchok Deutsch de la organizaţia Naturei Karta (Evrei uniţi împotriva sionismului).

Potrivit lui Deutsch, comunitatea sa a organizat proteste anterior, dar a subliniat că, în faţa sosirii liderilor la ONU, doresc să transmită mesajul că „problema este mişcarea sionistă” şi să amintească că „evreii şi musulmanii au trăit în pace timp de secole” şi că poate fi aşa din nou.

Acest rabin şi principalul organizator, Chaim Katz, au adăugat că în comunităţile evreieşti antisioniste din Israel sunt „oprimaţi” pentru că se opun politicilor guvernului, iar membrii lor care refuză să se alăture armatei din motive de conştiinţă sunt arestaţi şi torturaţi, transmite Agerpres.

Organizaţia „Israel versus iudaism” a oferit trecătorilor broşuri în care este expusă poziţia acestor comunităţi anti-sioniste din Israel care pretind că sunt împotriva „creării statului Israel şi a acţiunilor sale” deoarece evreii nu urmăresc „dominaţia sau legea asupra altora”.

„Potrivit iudaismului, evreilor le este interzis să ocupe pământul altor popoare, să aibă propriul lor stat suveran, să se răzvrătească sau să poarte războaie împotriva oricărei naţiuni sau să comită băi de sânge”, se arată în broşura care atribuie creşterea antisemitismului în Orientul Mijlociu şi în lume „guvernului sionist”.

New York găzduieşte cea mai mare comunitate evreiască din afara Israelului, dar evreii ortodocşii se concentrează în cartiere specifice, în special în Brooklyn, din care nu obişnuiesc să iasă, astfel că acţiunile lor din centrul Manhattanului, pe care plănuiesc să le repete săptămâna viitoare, sunt semnificative.

În august, sute de evrei ortodocşi au realizat un alt protest în faţa consulatului israelian pentru a respinge schimbările în politicile armatei israeliene de a forţa comunitatea religioasă a statului Israel, care este scutită de la serviciul militar, să se înroleze.