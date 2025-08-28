G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Proprietarul şi managerul general ai grupului Assan, un conglomerat din domeniul construcţiilor…

turcia, ankara, steag, flag, drapel, istanbul, alegeri
Sursa foto: Unsplash

Proprietarul şi managerul general ai grupului Assan, un conglomerat din domeniul construcţiilor şi industriei de apărare din Turcia, arestaţi într-un caz de spionaj militar

Articole28 Aug • 270 vizualizări 0 comentarii

Autorităţile turce i-au arestat pe proprietarul şi pe managerul general ai grupului Assan, un conglomerat din domeniul construcţiilor şi industriei de apărare, în cadrul unei anchete privind spionajul militar, a anunţat miercuri seară târziu Parchetul din Istanbul, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Parchetul a declarat că doi bărbaţi, identificaţi drept proprietarul companiei, Emin Oner, şi managerul general, Gurcan Okumus, au fost arestaţi sub bănuiala de spionaj militar şi apartenenţă la reţeaua fondată de clericul Fethullah Gulen, care a trăit în exil în SUA şi pe care Ankara l-a acuzat de orchestrarea tentativei de lovitură de stat din iulie 2016. Gulen a decedat în 20 octombrie anul trecut.

Percheziţiile continuă la locuinţele şi birourile celor doi, în timp ce zece companii din cadrul grupului Assan au fost plasate sub administrare fiduciară.

Okumus este un fost şef al TUBITAK SAGE, un institut de cercetări în domeniul apărării care dezvoltă muniţii şi sisteme de rachete.

Fondat în 1989, grupul Assan operează în industria apărării, construcţii, logistică şi energie, iar în ultimii ani şi-a extins activitatea în producţia de obuze de artilerie şi de componente de drone.

”Ancheta continuă în multiple direcţii”, a mai menţionat Parchetul din Istanbul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ginerele, ucis în timpul nunţii de un foc de armă tras în semn de bucurie, într-un sat în nordul Turciei, în provincia Giresun, la malul Mării Negre / O mătuşă prin alianţă, suspectată drept autoarea tirului, arestată

Articole27 Aug • 471 vizualizări
0 comentarii

Turcia denunţă recunoaşterea genocidului armean de către premierul israelian Benjamin Netanyahu

Articole27 Aug • 292 vizualizări
0 comentarii

Zelenski spune că Turcia, statele din Golf sau țările europene ar putea găzdui discuțiile sale directe cu Putin

Articole26 Aug • 95 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.