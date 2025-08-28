Proprietarul şi managerul general ai grupului Assan, un conglomerat din domeniul construcţiilor şi industriei de apărare din Turcia, arestaţi într-un caz de spionaj militar

Autorităţile turce i-au arestat pe proprietarul şi pe managerul general ai grupului Assan, un conglomerat din domeniul construcţiilor şi industriei de apărare, în cadrul unei anchete privind spionajul militar, a anunţat miercuri seară târziu Parchetul din Istanbul, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Parchetul a declarat că doi bărbaţi, identificaţi drept proprietarul companiei, Emin Oner, şi managerul general, Gurcan Okumus, au fost arestaţi sub bănuiala de spionaj militar şi apartenenţă la reţeaua fondată de clericul Fethullah Gulen, care a trăit în exil în SUA şi pe care Ankara l-a acuzat de orchestrarea tentativei de lovitură de stat din iulie 2016. Gulen a decedat în 20 octombrie anul trecut.

Percheziţiile continuă la locuinţele şi birourile celor doi, în timp ce zece companii din cadrul grupului Assan au fost plasate sub administrare fiduciară.

Okumus este un fost şef al TUBITAK SAGE, un institut de cercetări în domeniul apărării care dezvoltă muniţii şi sisteme de rachete.

Fondat în 1989, grupul Assan operează în industria apărării, construcţii, logistică şi energie, iar în ultimii ani şi-a extins activitatea în producţia de obuze de artilerie şi de componente de drone.

”Ancheta continuă în multiple direcţii”, a mai menţionat Parchetul din Istanbul.