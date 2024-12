Promisiunea pe care CEO-ul Formulei 1 i-a făcut-o lui Lewis Hamilton înainte de a se retrage

Anul viitor Lewis Hamilton va împlini 40 de ani și va începe aventura la Ferrari, una care are toate șansele să fie ultima a carierei din Formula 1. Multiplul campion din Marele Circ a spus că CEO-ul din F1, Stefano Domenicali, i-a făcut o promisiune pe care vrea să o respecte înainte ca Lewis să spună adio sportului de performanță.

Recent, Hamilton a spus că Stefano Domenicali (CEO al Formulei 1) i-a promis că va participa la un Grand Prix găzduit de Africa înainte de a retrage din Marele Circ.

Ultimul Mare Premiu care a avut loc în Africa a avut loc în anul 1993, pe circuitul Kyalmai, cu ocazia Grand Prix-ului Africii de Sud.

FIA a organizat Gala de decernare a premiilor în Rwanda la finalul săptămânii trecute, iar președintele țării africane a confirmat planurile de a aduce un Grand Prix în țara est-africană.

„Am vorbit atât de mult cu el (n.r. cu Stefano Domenicali) despre organizarea cursei în Africa și el este cel care mi-a promis că se va asigura că vom face asta înainte să plec de aici, așa că este important” – Lewis Hamilton, despre promisiunea pe care i-a făcut-o Stefano Domenicali.

