Rwanda, tot mai aproape de a găzdui un Mare Premiu de Formula 1

Adunarea generală a FIA a avut loc săptămâna aceasta la Kigali, capitala Rwandei. Președintele țării africane, Paul Kagame, a folosit ocazia pentru a anunța oficial candidatura Rwandei de a găzdui un Mare Premiu de Formula 1, potrivit L’Equipe.

„Sunt fericit să anunț oficial că Rwanda își depune candidatura pentru a aduce fiorul motorsportului în Africa, găzduind un Mare Premiu de Formula 1”, a declarat acesta. „Îi mulțumesc lui Stefano Domenicali și întregii sale echipe pentru progresele semnificative în discuțiile noastre de până acum. Împreună, vom construi ceva de care vom putea fi mândri.”

“I’m happy to formally announce that Rwanda is bidding to bring the thrill of racing back to Africa by hosting the Formula 1 Grand Prix.”

President Kagame assured that the discussions towards hosting Formula 1 in Africa are progressing well. #RBANews pic.twitter.com/hYg8qxOGDj

— Rwanda Broadcasting Agency (RBA) (@rbarwanda) December 13, 2024