Armata israeliană va muta locuitorii din Gaza în sudul enclavei

Armata israeliană le va oferi corturi şi alte echipamente locuitorilor din Gaza care trăiesc în zonele de luptă, înainte de a-i muta în sudul enclavei, a declarat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt militar Avichay Adraee, citat de AFP, transmite News.ro.

Această decizie vine la câteva zile după ce Israelul şi-a anunţat intenţia de a lansa o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra nordului oraşului Gaza, cel mai mare centru urban al enclavei.

Acest anunţ a stârnit îngrijorare la nivel internaţional cu privire la soarta Fâşiei Gaza, unde locuiesc aproximativ 2,2 milioane de persoane.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică dimineaţă că, înainte de lansarea ofensivei, populaţia civilă va fi evacuată în ceea ce el a descris drept „zone sigure” în oraşul Gaza, pe care l-a descris drept ultimul bastion al teroriștilor Hamas.

Echipamentul va fi transferat prin punctul de trecere israelian Kerem Shalom de către Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii umanitare internaţionale, după ce va fi inspectat în detaliu de personalul Ministerului Apărării, a adăugat Avichay Adraee într-un mesaj publicat pe X.

Armata a refuzat să comenteze atunci când a fost întrebată dacă echipamentele sunt destinate populaţiei oraşului Gaza, estimată în prezent la aproximativ un milion de persoane, şi dacă locul în care vor fi transferate în sudul Gaza ar fi zona Rafah, la graniţa cu Egiptul.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat sâmbătă că planurile pentru noua ofensivă sunt încă în curs de elaborare.

Cu toate acestea, forţele israeliene şi-au intensificat deja operaţiunile la periferia oraşului Gaza în cursul săptămânii trecute. Locuitorii din cartierele Zeitoun şi Chejaia au raportat focuri intense ale aviaţiei israeliene şi ale tancurilor, care au distrus numeroase case.

Armata israeliană a anunţat vineri că a lansat o nouă operaţiune în Zeitoun pentru a localiza explozibili, a distruge tuneluri şi a ucide luptători.

Israelul controlează deja aproximativ 75% din Fâşia Gaza.