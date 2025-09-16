Proiectul de exploatare a cuprului de la Rovina, al doilea din Europa, blocat din cauze legislative / Președinte CJ Hunedoara: Dacă Guvernul ar fi capabil să dea drumul la această investiţie, mai ales că este declarată de interes european, România ar putea să o ducă bine

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Proiectul de exploatare a zăcământului de cupru de la Rovina, derulat de compania Samax şi apreciat ca al doilea din Europa, ca mărime, este blocat din cauză că legislaţia naţională nu a fost armonizată cu cea a Uniunii Europene, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, Laurenţiu Nistor, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Zăcământul de la Bucureşcii Bradului, de la Rovina, a fost declarat de către Comisia Europeană ca fiind de interes european. Sunt 4,6 milioane de tone de minereu, din care 635.000 de tone de cupru, a doua resursă de cupru la nivelul Uniunii Europene (…) şi circa 300 de tone de aur. Dacă România şi Guvernul ar fi capabil să dea drumul la această investiţie, mai ales că este declarată de interes european, România ar putea să o ducă bine, doar să fim atenţi cum calculăm redevenţa şi tot ceea ce derivă din asta”, a spus preşedintele CJ Hunedoara, care este şi preşedinte al filialei judeţene PSD.

Potrivit acestuia, compania care derulează investiţia ar crea circa 2.000 de noi locuri de muncă în etapa de pregătire a exploatării şi 600 de locuri de muncă stabile în etapa următoare de exploatare.

„Guvernul României, în special Ministerul Economiei, trebuie să armonizeze legislaţia Uniunii Europene cu legislaţia românească. Anul trecut, Comisia Europeană a declarat zăcământul de la Rovina zăcământ de interes european. (…) Acolo este o cantitate enorm de mare de cupru şi azi-mâine vom putea spune despre cupru că este mai scump decât aurul”, a arătat Nistor.

Preşedintele CJ Hunedoara a precizat că într-o situaţie de blocaj se află şi investiţia începută de compania DevaGold în perimetrul aurifer de la Certej. Firma a pierdut autorizaţia de lucru din cauza unei erori birocratice, iar acum statul român riscă să fie dat în judecată.

Liderul PSD Hunedoara a mai spus că a sesizat aceste aspecte premierului Ilie Bolojan şi ministrului Economiei, la o întâlnire a preşedinţilor de consilii judeţene din ţară, urmând ca săptămâna viitoare reprezentanţii celor două companii să prezinte situaţia şi preşedintelui social-democrat Sorin Grindeanu.