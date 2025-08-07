Profesor UBB Cluj: ”Era de bun simț să nu ținem zi de doliu național după un inculpat pentru crime împotriva umanității…” / ”Moartea lui Ion Iliescu trebuia să fie un moment de tăcere administrativă a statului român. Atât”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Profesorul Valentin Naumescu, de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, fost diplomat la Ministerul Afacerilor Externe al României consideră că Ion Iliescu a fost mult dincolo de statutul de „președinte controversat politic”, a fost în categoria penală, scrie Ziua de Cluj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Cred că moartea lui Ion Iliescu trebuia să fie un moment de tăcere administrativă a statului român și reflecție (individuală sau publică) pe marginea unei istorii complicate a României. Atât.

Nu sunt necesare și nici binevenite funeraliile de stat și ziua de doliu național, în condițiile cunoscute.

Nu, într-adevăr Ion Iliescu nu a fost condamnat, pentru că dosarele penale nu au putut fi finalizate de justiția „statului de drept”, la 35 de ani de la faptele în cauză. Dar acest fost președinte al României a fost, totuși, inculpat pentru crime împotriva umanității și alte fapte grave, ceea ce trece mult dincolo de simplele opinii politice pro și contra, inevitabile în cazul oricărui om politic.

Ion Iliescu a fost mult dincolo de statutul de „președinte controversat politic”, a fost în categoria penală”, spune profesorul.

El spune că Guvernul României a avut suficient timp în această vară pentru a modifica din nou, prin ordonanță de urgență, legislația privind ceremoniile oficiale (mai precis art. 17 și 18 privind funeraliile de stat), în sensul în care să beneficieze de aceste onoruri președinții „care nu au fost condamnați sau inculpați la momentul decesului pentru fapte grave” (cu detalierea infracțiunilor).