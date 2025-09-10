Profesoara Mihaela Popa, fost secretar de stat: Tensiunile din educație sunt și din cauza lipsei de comunicare. Prim-ministrul Bolojan a fost dezinformat de specialiști

Mihaela Popa, profesoară de matematică la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Iași și fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării (MEC), afirmă că actualele tensiuni din sistemul de învățământ nu sunt rezultatul unei greve, ci al unui „boicot” generat de lipsa de comunicare a autorităților și de măsurile luate fără consultarea profesorilor, scrie Edupedu.ro.

„În primul rând, vorbim după 10 ani de România Educată. Sunt exact aceiași oameni care au construit bursele care se dădeau elevilor de nota 2, dar nu elevilor de 9,50. Aceiași sunt în minister. Cred că de la asta ar trebui să începem. Cred că s-a intrat în normalitate, am renunțat la festivisme, ei, și ce? Nu mai avem festivități din acelea în care politicienii fără studii vin și țin copiii două ore în picioare și spun ce vor ei să audă. Nu vorbim de o grevă, ci de un boicot”, a declarat aceasta la B1 TV.

Din punct de vedere economic și politic, „înțeleg foarte bine că este o situație dificilă și trebuie să avem grijă la mesaje pentru a nu cădea în populism. Dar ceea ce s-a întâmplat din punctul meu de vedere este în primul rând din cauza lipsei de comunicare. Aici veriga slabă este ministrul Educației. Prim-ministrul a fost dezinformat de specialiștii din Ministerul Educației. Îl cunosc pe domnul Bolojan, este un om de cuvânt, iar cineva din minister sau chiar ministrul i-a spus că asta se întâmplă”.

Potrivit Mihaelei Popa, „domnul prim-ministru a ieșit și a spus că vom crește de la 16 la 18 ore. Nu s-a întâmplat asta, am crescut de la 18 la 20. A mai spus că va crește norma și în universitar – nu s-a întâmplat. A mai ieșit și a spus că normele profesorilor au tot scăzut: nu este adevărat, eu predau din 1985. Toate aceste tensiuni au fost create de dezinformări și de lipsa de comunicare. Nu s-a comunicat”.

