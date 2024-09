Producătorii auto din Marea Britanie livrează cu întârziere mașinile pe benzină pentru a respecta cota de vânzări de mașini electrice stabilită de guvern/ Avertismentul vine în timp ce scade cererea pentru mașini electrice

Producătorii de automobile raționalizează vânzările de vehicule pe benzină și hibride în Marea Britanie pentru a evita amenzile considerabile dacă nu respectă cota de vânzări de mașini electrice, potrivit unuia dintre cele mai mari lanțuri de dealeri din țară, scrie The Telegraph.

Robert Forrester, directorul executiv al Vertu Motors, a declarat că producătorii amână livrările de mașini până anul viitor, de teamă că, în caz contrar, vor încălca cotele stabilite de guvern.

Aceasta înseamnă că o persoană care comandă astăzi o mașină la unele reprezentanțe nu o va primi până în februarie, a spus el.

În același timp, el a avertizat producătorii și dealerii că se confruntă cu o supraofertă de vehicule electrice (EV) mai scumpe, care „nu își găsesc ușor clienții”.

El a spus: „În unele francize există o restricție privind oferta de mașini pe benzină și mașini hibride, care sunt de fapt cerute de clienți. Este aproape ca și cum nu am putea furniza mașinile pe care oamenii le doresc, dar avem o mulțime de mașini pe care poate că nu le doresc. Producătorii încearcă să evite amenzile. Așa că ne îngrădesc capacitatea de a furniza mașini pe benzină pentru a încerca să respectăm obiectivele guvernului.”

Directorul de la Vertu Motors a dat vina pe ținta stabilită privind vehiculele cu emisii zero (ZEV), care impune ca cel puțin 22 % din mașinile vândute de producători să fie electrice începând din acest an. Acest obiectiv va crește treptat în fiecare an înainte de a ajunge la 80 % în 2030, producătorii fiind obligați să plătească 15 000 de lire sterline pentru fiecare mașină pe benzină care își depășește cota – cu excepția cazului în care au așa-numitele credite de carbon de cheltuit.

Sistemul a provocat însă avertismente dure din partea șefilor marilor mărci, precum Stellantis, care produce mașinile Vauxhall și Ford, care au declarat că nu pot sacrifica profiturile prin vânzarea de vehicule electrice cu reduceri mari pe termen nelimitat.

În schimb, aceștia au avertizat anterior că ar putea fi nevoiți să restricționeze aprovizionarea cu mașini pe benzină pentru a crește în mod artificial performanța de vânzări care să repecte procentajul dorit de guvern.

Avertismentul Vertu este prima confirmare a faptului că producătorii auto au început să facă acest lucru.

Robert Forrester a adăugat că, deși unii oameni s-ar putea bucura de scăderea prețurilor la mașinile electrice, susținătorii obiectivelor ZEV în forma sa actuală sunt „niște bufoni economici, deoarece producătorii auto sunt forțați să reducă prețul vehiculelor electrice într-o asemenea măsură încât înregistrează pierderi… și acesta nu este un lucru bun pentru afaceri”.

El a spus: „Ceea ce face de fapt guvernul este să constrângă piața mașinilor noi, ceea ce are un impact mare asupra încasărilor din TVA pentru ei și creează un mediu de afaceri în Regatul Unit în care producătorii se pot întreba dacă vor să producă mașini aici. După cum a spus Carlos Tavares, director executiv al Stellantis, de ce ar trebui să vândă mașini în pierdere din cauza politicii guvernului britanic? Piața mașinilor noi nu mai este o piață, din păcate. Este un lanț de aprovizionare impus de stat”.

Comentariile sale au venit în timp ce Vertu a declarat că se așteaptă la profituri mai mici în prima jumătate a anului, deoarece cererea pentru mașini noi și vehicule electrice mai scumpe a rămas sub presiune. Grupul, care are 192 de showroom-uri și site-uri post-vânzare în Marea Britanie, a declarat că vânzările de mașini noi au scăzut cu circa 6% în acest an fiscal.

În schimb, Vertu spune că există o cerere puternică de mașini second-hand, luna septembrie urmând să fie una deosebit de aglomerată.

Avertismentul lui Forrester vine după ce Society for Motor Manufacturers and Traders (SMMT), care reprezintă producătorii de automobile, și-a redus previziunile privind vânzările de automobile electrice în acest an, pe fondul încetinirii continue a cererii.

În prezent, grupul preconizează că vehiculele electrice (VE) vor reprezenta 18,5 % din piața autovehiculelor noi în 2024, în scădere de la o previziune anterioară de 19,8 %.

Înmatriculările de vehicule electrice au crescut în iulie, dar vânzările către consumatorii privați au continuat să scadă.

Mike Hawes, directorul executiv al SMMT, a declarat că slăbirea cererii de vehicule electrice în rândul consumatorilor privați – în ciuda reducerilor mari acordate de producătorii auto – rămâne „principala preocupare” a industriei.