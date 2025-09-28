Prinţul Harry spune că „surse cu intenţia de a sabota” se află în spatele relatărilor despre întâlnirea tensionată cu Regele

Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze reconcilierea lui cu regele Charles, respingând relatările din presă despre recenta lor întâlnire drept „invenţii alimentate” de surse răuvoitoare, conform The Guardian, transmite News.ro.

Harry s-a întâlnit cu regele pentru prima dată după aproape doi ani la Clarence House din Londra, pe 10 septembrie.



The Sun a relatat sâmbătă că întâlnirea a fost „în mod clar formală”, susţinând că Harry ar fi glumit spunând că s-a simţit mai degrabă ca un „vizitator oficial” decât ca membru al familiei regale.



Ziarul a citat şi surse apropiate lui Harry care au negat că acesta ar fi spus că s-a simţit ca un „vizitator oficial”. Un purtător de cuvânt al prinţului a mers mai departe, descriind citatele atribuite lui Harry drept „pure invenţii alimentate, se poate presupune, de surse intenţionate să saboteze orice reconciliere între tată şi fiu”.



Purtătorul de cuvânt nu a precizat de unde ar fi putut proveni informaţiile.



The Sun a declarat că Harry a confirmat unele părţi ale articolului, spunând pentru The Guardian că „a primit dreptul deplin la replică ieri, înainte de publicare, şi a ales să nu răspundă relatării atent documentate a Sun despre întâlnire”.



Purtătorul de cuvânt al lui Harry a corectat, de asemenea, o parte din relatările Sun referitoare la schimbul de cadouri între el şi rege.



The Sun susţinuse iniţial că a fost oferită o fotografie înrămată a familiei ducelui şi ducesei de Sussex.



Dar purtătorul de cuvânt al lui Harry a negat această afirmaţie, spunând: „Deşi am fi preferat ca astfel de detalii să rămână private, de dragul corectitudinii putem confirma că a fost oferită o fotografie înrămată, însă imaginea nu conţinea ducele şi ducesa.”



Ducele a participat la mai multe evenimente caritabile în Nottingham şi Londra în timpul recentei sale vizite de patru zile în Marea Britanie, luna aceasta.