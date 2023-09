Primarul Sucevei a participat la deschiderea anului școlar la 17 unități de învățământ / Am făcut apel la colaborarea tuturor factorilor implicați în educarea copiilor: Școală – Familie – Biserică – Autoritatea publică locală

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că a fost în prima zi de școală în 17 unități de învățământ din oraș.

“Conform tradiției, aș putea spune, pentru al 20-lea an consecutiv, am participat la deschiderea noului an școlar la mai multe unități de învățământ din orașul nostru”, a anunțat primarul pe pagina sa de Facebook.

Primarul a fost în 8 școli generale, 3 grădinițe, două colegii, 3 licee, precum și la seminarul teologic.

”Am transmis mesajul municipalității și am făcut apel la colaborarea tuturor factorilor implicați în educarea copiilor: Școală-Familie-Biserică-Autoritatea publică locală”, a spus primarul Ion Lungu.

La fiecare dintre unitățile de învățământ vizitate, primarul le-a transmis elevilor că municipalitatea va premia performanța școlară, respectiv suma de 5.000 lei pentru cei care vor lua 10 la examenul de bacalaureat și 3.000 lei pentru elevii care vor lua nota 10 la examenul de evaluare naţională.