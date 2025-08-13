Expert: Fascinația lui Trump pentru Putin poate duce la un dezastru diplomatic

Amanda Paul, analist politic senior la Centrul European de Politici din Bruxelles, a declarat că, deși întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, este puțin probabil să aducă rezultate semnificative, acest tip de interacțiune este periculos din perspectiva experienței dictatorului rus în serviciile secrete.

„Aș fi surprinsă dacă întâlnirea ar produce rezultate semnificative sau concrete. Obsesia și fascinația lui Trump față de Putin îl vor împiedica să exercite presiune asupra acestuia. Faptul că Trump se află singur într-o cameră cu un KGB-ist capabil să-l citească la fel ca pe o carte este rețeta unui dezastru” – a declarat experta, într-un comentariu pentru Ukrinform, citat de Rador.

Comentând pe baza comentariilor lui Trump de la conferința de presă de luni, Amanda Paul crede că acesta va încerca să „încheie o înțelegere”.

Experta a adăugat că solicitarea ca Ucraina să renunțe la teritoriul său suveran „nu face decât să recompenseze Rusia pentru agresiunea sa și să-l încurajeze și mai mult pe Putin”.

„Trump este liderul celei mai puternice țări din lume și ar trebui să-și respecte amenințarea anterioară de a intensifica presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni și alte măsuri, pentru a o forța să accepte o încetare necondiționată a focului” – a subliniat Amanda Paul.

Potrivit acesteia, dorința lui Trump de a fi prieten cu Putin îl împiedică să ia măsuri serioase împotriva Kremlinului. „Trump nu înțelege că Putin nu are prieteni – el are doar idioți utili care îl ajută să-și realizeze ambițiile imperialiste” – a concluzionat experta.

Președintele SUA și liderul rus urmează să se întâlnească, pe 15 august, în Alaska. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat deja că Putin dorește ca, în loc de o pauză în război, să obţină legalizarea ocupației unei părți din teritoriul Ucrainei.

Între timp, prim-adjunctul ministrului de externe al Ucrainei, Serhi Kisliția, a declarat pentru Ukrinform că viitoarea întâlnire dintre Trump și Putin din Alaska nu reprezintă o catastrofă pentru Ucraina și că partea ucraineană rămâne un participant deplin la negocieri. Diplomatul a remarcat că nimeni nu a reușit să manipuleze Washingtonul la nesfârșit în istoria recentă, mai ales sub actuala administrație.