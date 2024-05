Primarul Brașovului le face plângere penală consilierilor locali PNL – PSD / Sunt considerați vinovați pentru pierderea a 80 de milioane de lei, bani europeni / Vineri era ultima zi când se putea vota ”două proiecte pentru care am decontat bani europeni”

Allen Coliban, primarul Brașovului, a anunțat că le face plângere penală consilierilor locali PNL – PSD. Acesta îi acuză pe aleșii „sabotori” că sunt vinovați pentru pierderea a 80 de milioane de lei din bani europeni, relatează Biz Brașov.

Consilierii locali au fost convocați în această dimineață în ședință de îndată, după ce în ședința de ieri, au fost respinse pe bandă rulantă o serie de proiecte, inclusiv două puncte privind etapizarea a două proiecte derulate cu fonduri europene.

După cum a spus primarul Allen Coliban, astăzi era ultima zi în care municipalitatea putea depune cererea pentru fazarea proiectelor europene ce vizează sistemul centralizat de monitorizare și control al traficului în municipiu și park and ride-ul de la Bartolomeu, pentru care nu s-au mai putut accesa toți banii europeni obținuți în 2020, deoarece investițiile nu au fost finalizate până la data de 31 decembrie 2023.

„Sunt două proiecte pentru care am decontat bani europeni, iar în luna decembrie, majoritatea din Consiliul Local a decis să le etapizăm lucur ce însemna depunerea unei noi cereri de finanțare. Termenul este astăzi, iar cele două proiecte au fost respinse ieri de majoritatea din Consiliul Local. Dacă nu depunem cererea de finanțare, conform dorinței CL exprimată în luna decembrie, Brașovul pierde 80 de milioane de lei, Astfel, trebuie să dăm înapoi 17 mil pe care i-am decontat, plus diferența de 62 de milioane de lei. Acești bani am fi putut să îi obținem, dar îi ratăm din motivul nedepunerii cererii de finanțare. Impactul total 80 de milioane de lei este de fapt costul cu chiulul și sabotajul care l-au făcut celor două proiecte consilierii majoritari. Este prima dată când majoritatea din Consiliul Local dă cu piciorul la fondurile europene și creează un prejudiciu foarte clar municipiului Brașov. Aceste aspecte au o latură penală. Există răspundere penală pentru activi consilierilor. Astfel, voi depune plângere și voi face demersurile ca cei care păgubesc bugetul municipiului să plătească”, a precizat primarul Brașovului.

De cealaltă parte, grupul consilierilor PSD a transmis un comunicat de presă că, dimpotrivă atitudinea primarului a făcut ca Brașovul să fie blocat, deoarece edilul a preferat să își construiască mandatul de primar pe conflict, nu pe consens.