Aproape 250 de arbori din zona Aleea de sub Tâmpa, din Brașov, ar putea fi tăiați / Un tânăr a murit aici la sfârșitul lunii iunie, după ce un arbore a căzut peste el

Aproape 250 de arbori care ar putea reprezenta un pericol, din zona Aleea de sub Tâmpa, ar putea fi tăiați, în prezent fiind făcută o inventariere și evaluare a lor. Asta după accidentul din 29 iunie, când un tânăr a murit după ce un arbore a căzut peste el, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov FM.

A fost făcută și o comisie la nivelul Instituției Prefectului Brașov, la solicitarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, subordonată municipalității.

„Prin ordin al Prefectului a fost convocată comisia care are ca atribuție analiza situației arborilor din zona masivului Tâmpa, vorbim inclusiv de Aleea de sub Tâmpa. Ea este formată din specialiști de la mai multe instituții. Deja, în cursul acestei săptămâni au făcut o primă evaluare a arborilor din zona aleilor, iar de astăzi a început evaluarea și din fondul forestier, din zona de rezervație, ceea ce se învecinează cu aleile de sub Tâmpa. Urmează ca instituția prefectului să ia o decizie cu privire la măsurile pe care această comisie le propune, după care vom face intervențiile necesare, astfel încât să ne asigurăm că viața brașovenilor și turiștilor nu mai este în pericol”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Brașov, Sorin Toarcea.

Arborii care ar putea fi tăiați vor fi înlocuiți cu alții ce vor fi plantați.