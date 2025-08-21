Festivalul original Oktoberfest va fi organizat pentru prima dată în România, la Brașov / Se va desfășura între 18 septembrie și 5 octombrie
Brașovul intră, în toamna acestui an, oficial, în istoria celui mai mare și mai renumit festival al berii din lume.
Pentru prima dată, celebrul Oktoberfest bavarez ajunge în România, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Festivalul original din München va avea loc între 18 septembrie și 5 octombrie 2025, în Parcul Tractorul, și este organizat cu sprijinul Primăriei Brașov.
Anual, milioane de vizitatori sărbătoresc Oktoberfest în marile orașe ale lumii, cu voie bună și bere proaspătă, alături de specialități culinare bavareze și, de această dată, și românești.
Atmosfera este completată de concerte live, artiști populari bavarezi și trupe consacrate, precum și de demonstrații de dans care vor transforma festivalul într-o experiență autentică, de neuitat, pentru toate vârstele.
Programul include și concursuri interactive, parade spectaculoase, costume tradiționale și numeroase surprize pregătite pentru public.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Aproape 250 de arbori din zona Aleea de sub Tâmpa, din Brașov, ar putea fi tăiați / Un tânăr a murit aici la sfârșitul lunii iunie, după ce un arbore a căzut peste el
Ministerul Dezvoltării finanţează cu peste 101 milioane de lei reabilitarea unor străzi din municipiul Braşov, obiective strategice necesare pentru exerciţii militare NATO
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.