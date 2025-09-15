Primarul Hunedoarei cere desecretizarea contractului de privatizare a combinatului siderurgic, din anul 2003 / Vineri, ArcelorMittal a anunțat încetarea producției

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a solicitat preşedintelui României, Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan, mai multor miniştri şi parlamentari, sprijin în desecretizarea contractului de privatizare a combinatului siderurgic din localitate, proces care a avut loc în anul 2003, se arată într-un comunicat al administraţiei locale, transmis luni AGERPRES.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Primarul Bobouţanu mai cere efectuarea unui audit statutar pentru perioada 2003-2025 şi stabilirea de măsuri „care să prevină transformarea în fier vechi” a ceea ce a mai rămas din fosta „Siderurgica” SA Hunedoara.

„Prin adresa transmisă am dorit să arăt că se impun măsuri urgente pentru a preveni dispariţia totală a activităţii metalurgice din oraşul nostru”, a precizat primarul municipiului Hunedoara, citat în comunicatul de presă.

Demersul edilului local survine în urma anunţului făcut vineri, 12 septembrie, de conducerea companiei ArcelorMittal, care a transmis că a luat decizia opririi definitive a producţiei la combinatul siderurgic din Hunedoara, determinată „de preţuri foarte mari la energia electrică şi de presiunea tot mai mare din partea importurilor la preţuri mici din afara UE”, transmite Agerpres.

În adresa trimisă, primarul municipiului Hunedoara susţine că unitatea metalurgică de la Hunedoara este un element important al economiei regionale, şi chiar „cu importanţă strategică, mai ales în contextul geopolitic actual” şi solicită sprijin în desecretizarea contractului prin care fosta Siderurgica SA a trecut din proprietatea statului român în cea a actualului ArcelorMittal.

Primarul precizează că acţiunile sunt necesare pentru verificarea „modului de realizare a investiţiilor asumate prin contractul de privatizare; respectării obligaţiilor sociale privind protecţia salariaţilor şi planurile de disponibilizare; conformării la obligaţiile de mediu şi a investiţiilor aferente; respectării obligaţiilor privind menţinerea activităţii industriale; modului în care instituţiile statului au monitorizat îndeplinirea clauzelor contractuale”.

Conducerea ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, a anunţat, vineri, compania.

„Această decizie dificilă vine după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte grele, determinate de preţuri foarte mari la energia electrică şi de presiunea tot mai mare din partea importurilor la preţuri mici din afara UE. Drept urmare, ArcelorMittal Hunedoara nu mai este capabilă să concureze eficient pe pieţele interne, europene şi internaţionale şi a ajuns într-o situaţie în care nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare”, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

Producţia la ArcelorMittal Hunedoara, care are în prezent 477 de angajaţi, a încetat începând cu 5 septembrie, salariaţii fiind trimişi în şomaj tehnic.