Primar din județul Teleorman, anchetat pentru luare de mită și plasat sub control judiciar / Este acuzat că ar fi primit 145.000 de lei pentru atribuirea preferențială a unor contracte sau pentru achiziționarea unor bunuri de la o anumită societate comercială

Primarul comunei Troianul, Ionel Neagu, ester acuzat de șase infracțiuni de luare de mită, alături de edil fiind urmărite penal alte cinci persoane, reprezentanți ai unor societăți comerciale, pentru dare de mită.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 08 august 2025, față de Ionel Neagu, primar al comunei Troianul din județul Teleorman, în sarcina căruia s-au reținut șase infracțiuni de luare de mită.

De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea urmăririi penale față de cinci suspecți persoane fizice, după cum urmează: S.C., D.M., F.M.F., T.F.A. și R.C., reprezentanți ai unor societăți comerciale, pentru comiterea mai multor infracțiuni de dare de mită.

„În perioada 2021 – 2025, inculpatul Ionel Neagu, în calitate de primar al comunei Troianul, județul Teleorman, ar fi pretins și ar fi primit de la mai mulți reprezentanți ai unor societăți comerciale suma totală de 145.000 de lei, pentru atribuirea preferențială a unor contracte sau pentru achiziționarea unor bunuri de la o anumită societate comercială”, au stabilit anchetatorii.

În concret, în perioada 2021-2023, Ionel Neagu ar fi pretins și primit efectiv suma de 20.000 de lei de la suspectul S.C., în legătură cu achiziția de către reprezentanții Primăriei comunei Troianul a unor servicii de reabilitare a unei unități școlare, susțin procurorii anticorupție.

„În perioada 2022-2024, inculpatul Ionel Neagu ar fi pretins și primit efectiv suma de 100.000 de lei de la suspectul D.M., în legătură cu derularea licitației având ca obiect achiziția de către autoritatea contractantă comuna Troianul a unor servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, pe durata execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Troianul, județul Teleorman” și încheierea de către Primăria comunei Troianul a contractului de achiziție servicii în cauză. Valoarea proiectului de modernizare și reabilitare străzi a fost de 13.068.322,11 lei”, se arată într-un comunicat al DNA.

În cursul anului 2023, Ionel Neagu ar fi pretins și primit suma de 22.500 lei de la suspecta F.M.F., în legătură cu încheierea de către reprezentanții comunei Troianul a unor contracte de achiziție servicii de consultanță (elaborare proiecte) și cu derularea acestora.

În perioada 23 – 30 aprilie 2025, Ionel Neagu, în biroul acestuia din cadrul primăriei, ar fi pretins și primit suma de 2.500 lei de la suspectul R.C., în contextul achiziționării unor bunuri de către reprezentanții comunei Troianul de la o societate comercială reprezentată de suspectul menționat anterior, susțin anchetatorii.

Totodată, în cursul lunii mai 2025, edilul ar fi primit de mai multe ori sume de bani necuantificate până în prezent de la suspectul T.F.A., pentru a permite folosirea unor utilaje ale primăriei Troianul, în interesul personal al suspectului menționat anterior sau pentru a lua măsuri față de anumite persoane care comercializează diverse bunuri pe raza comunei Troianul, mai spun procurorii anticorupție.

În cauză, procurorii anticorupție au instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile ce aparțin lui Ionel Neagu până la concurența sumei de 145.000 lei, pentru a garanta punerea în executare a măsurii de siguranță a confiscării speciale.

Totodată, procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile ce aparțin suspecților S.C., D.M. și F.M.F.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Ionel Neagu trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

– să nu depășească limita teritorială a țării, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului;

– să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar;- să nu desfășoare activitatea de primar, în exercitarea căreia a comis cele șase infracțiuni de luare de mită.

Primarului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În cursul zilei de 7 august 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza județului Teleorman, dintre care una la sediul unei instituții publice, iar restul la domiciliile unor persoane fizice sau societăți comerciale.

Cu ocazia efectuării perchezițiilor menționate anterior, organele de anchetă au găsit diverse sume de bani atât în lei cât și în valută, mașini de lux și arme de vânătoare și de foc.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.