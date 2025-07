Prima imagine cu Jasper Philipsen după fractura de claviculă suferită în Turul Franței: Când ar putea reveni pe bicicletă

Jasper Philipsen a fost ghinionistul zilei de luni din Turul Franței 2025, ciclistul fiind nevoit să abandoneze după o căzătură dureroasă. Sportivul belgian a fost operat după fractura de claviculă suferită, iar acum a început deja recuperarea, după cum informează Alpecin–Deceuninck, echipa rutierului.

În timpul sprintului intermediar pentru tricoul verde, Jasper a căzut, iar ziua s-a încheiat cu un abandon dureros pentru ciclistul belgian.

Jasper a fost transportat la spitalul AZ Herentals, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență. Echipa a confirmat că operația a fost un succes, medicii reușind să-i repare clavicula și articulația acromioclaviculară (AC).

„Mulțumim Dr. Steven și Dr. Tom Claes pentru îngrijirea excelentă. Acum începe drumul spre recuperare, iar noi vom fi alături de el până la capăt”, a transmis echipa într-un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Conform medicilor, recuperarea lui Philipsen va dura câteva săptămâni, iar doctorii care l-au operat sunt optimiști în privința revenirii sale în competiții anul acesta.

Dacă recuperarea merge conform planului stabilit, Jasper și-ar putea face revenirea în toamnă, eventual în clasicele de final de sezon sau chiar în Turul Beneluxului.

Alpecin–Deceuninck a suferit o pierdere importantă, dar se va baza în continuare la Turul Franței pe rutieri precum Mathieu van der Poel sau Soren Kragh Andersen.

Prima fotografie cu Jasper Philipsen după căzătura suferită în Turul Franței 2025

Căzătura suferită de Jasper Philipsen în etapa a treia din Le Tour 2025

Very hard crash and Tour de France over for the green jersey man Jasper Philipsen… dream that turned into a nightmare 😔 #TDF2025 pic.twitter.com/323aIDvIcw

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) July 7, 2025