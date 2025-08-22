Un monument al victimelor „totalitarismului comunist” stârmeşte controverse în Franța

Primarul oraşului Saint-Raphael, o celebră staţiune balneară pe litoralul din sudul Franţei, urmează să dezvelească sâmbătă un monument dedicat victimelor „totalitarismului comunist”, o iniţiativă contestată de Partidul Comunist francez, care intenţionează să desfăşoare o manifestaţie în acelaşi timp, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Trebuie să punem capăt unei minciuni care a fost întreţinută abil decenii la rând despre realitatea totalitarismului comunist. Ideologia însăşi este cea care poartă germenii totalitarismului, de aceea ea a dus peste tot unde a fost desfăşurată la cele mai rele dictaturi, chiar şi la mult timp după Stalin”, a declarat primarul din Saint-Raphael, Frederic Masquelier, membru al partidului de dreapta Republicanii.

Ceremonia va avea loc într-o zonă din apropierea ţărmului mării, unde mai sunt amplasate alte două monumente, unul dedicat martirilor Rezistenţei şi celălalt evreilor din Franţa.

Dezvelirea monumentului coincide cu Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare şi autoritare, marcată în fiecare an pe 23 august, ziua semnării Pactului germano-sovietic Molotov-Ribbentrop în anul 1939.

Secretarul Partidului Comunist francez din departamentul Var, Pierre Daspre, s-a declarat „scandalizat” de iniţiativa ridicării respectivului monument şi a criticat tendinţa de a pune semnul egal între politicieni din trecut şi din prezent doar pe criterii ideologice.

„De ce primarul din Saint-Raphael atacă acum comuniştii? El ştie foarte bine că crimele lui Stalin au fost denunţate de mult timp”, a remarcat reprezentantul comuniştilor francezi.

În opinia sa, acţiunea primarului este doar o „mică operaţiune politicianistă”, cu câteva luni înainte de alegerile municipale, într-un departament unde extrema dreaptă este foarte populară.

Partidul Comunist francez, susţinut de alte mişcări de stânga, precum şi de sindicatul CGT şi Liga drepturilor omului, a anunţat o manifestaţie în faţa primăriei din Saint-Raphael, care se va desfăşura concomitent cu ceremonia de dezvelire a acelui monument.

Înaintea Zilei europene a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare şi autoritare, Comisia Europeană a transmis vineri într-un comunicat că lupta împotriva regimurilor totalitare şi autoritare „nu este o amintire îndepărtată” şi, în ajunul zilei de comemorare a acestor victime în întreaga UE, îi omagiază pe cei care „au rezistat tiraniei” de-a lungul istoriei europene.

„În urmă cu 86 de ani, Germania nazistă şi Uniunea Sovietică au semnat pactul Molotov-Ribbentrop, o alianţă de sânge între două dintre cele mai brutale regimuri din istorie, lăsând o cicatrice profundă asupra Europei. Opresiunea pe care au provocat-o aceste regimuri totalitare şi autoritare şi suferinţa suferită de nenumărate victime rămân amintiri vii pentru mulţi europeni”, au scris într-o declaraţie vicepreşedintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie, Henna Virkkunen, şi comisarul pentru democraţie, justiţie, statul de drept şi protecţia consumatorilor, Michael McGrath

„Libertatea, democraţia, statul de drept şi drepturile fundamentale sunt principii câştigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menţinute şi păzite în mod corespunzător. Uniunea Europeană va fi întotdeauna de partea celor care cultivă solul demnităţii umane, al justiţiei şi al egalităţii”, au susţinut cei doi responsabili comunitari.

În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care solicita ca „proclamarea zilei de 23 august ca Zi europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare şi autoritare să fie comemorată cu demnitate şi imparţialitate”. De atunci, Ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare şi autoritare a fost sărbătorită în fiecare an în întreaga UE, păstrând vie memoria victimelor.