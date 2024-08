Prima arestare după incursiunea ucrainenilor în Kursk. Agenţii FSB au luat de pe stradă o femeie care ar fi divulgat secrete despre „arsenale, baze și depozite”

FSB a făcut o primă arestare, cel puţin prima publică, după ce armata Kievului a reuşit să intre în Rusia prin sudul ţării.

Potrivit The Moscow Times, care citează surse din FSB, agenţii Serviciului Federal de Securitate au arestat o femeie, angajată a unei unităţi militare din sudul Rusiei. Aceasta ar fi trimis unui agent al serviciilor militare ucrainene secrete militare despre „arsenale, baze și depozite” ale armatei ruse din zonă. Numele sau gradul femeii nu au fost făcute publice, dar FSB a oferit presei de stat ruse imagini din momentul arestării.

Femeia a fost ridicată de agenţi mascaţi ai FSB direct de pe stradă, urcată într-o maşină şi dusă direct la audieri. Între timp, o altă echipă a FSB îi percheziţiona apartamentul. Dacă aceasta va fi găsită vinovată, va primi 25 de ani de închisoare, pedeapsa maximă pentru trădare.

