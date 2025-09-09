Prim-ministrul Nepalului îşi dă demisia pe fondul protestelor anticorupţie, soldate cu 19 morţi şi peste 100 de răniţi

Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, a demisionat marţi, a anunţat asistentul său, în timp ce manifestanţii anticorupţie au sfidat starea de urgenţă decretată pe termen nelimitat şi au avut din nou ciocniri cu poliţia, la o zi după ce 19 persoane au murit în protestele violente declanşate de interzicerea reţelelor sociale, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Guvernul lui Oli a ridicat între timp interdicţia pentru reţelele sociale după ce protestele au devenit violente, soldate cu 19 morţi şi peste 100 de răniţi. Luni, poliţia a tras cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc asupra protestatarilor care încercau să ia cu asalt clădirea parlamentului.

Tulburările sunt cele mai grave din ultimele decenii în această ţară săracă din Himalaya, situată între India şi China, care se confruntă cu instabilitate politică şi incertitudine economică de când protestele au dus la abolirea monarhiei în 2008.

„Prim-ministrul a demisionat”, a declarat pentru Reuters Prakash Silwal, consilierul lui Oli, o mişcare care aruncă ţara într-o nouă incertitudine politică.

Marţi dimineaţă, Oli convocase o reuniune a tuturor partidelor politice, afirmând că violenţa nu este în interesul naţiunii şi că este nevoie de dialog paşnic pentru a găsi soluţii la orice problemă.

Însă furia împotriva guvernului nu dădea semne de calmare, protestatarii adunându-se din nou în faţa Parlamentului şi în alte locuri din capitala Kathmandu, sfidând starea de urgenţă pe termen nelimitat impusă de autorităţi.

Protestatarii au dat foc la anvelope pe unele străzi, au aruncat cu pietre în poliţiştii în echipament anti-revoltă şi i-au urmărit pe străzile înguste, în timp ce alţii priveau şi filmau ciocnirile cu telefoanele mobile, iar fumul negru şi dens se ridica spre cer.

Sute de oameni din unele oraşe situate lângă graniţa dintre India şi Nepal au început să mărşăluiască spre Kathmandu pentru a-i susţine pe protestatari, a declarat unul dintre protestatari pentru Reuters la telefon.

Martorii au spus, de asemenea, că protestatarii au dat foc caselor unor politicieni din Kathmandu, iar mass-media locală a relatat că unii miniştri au fost evacuaţi în siguranţă cu elicoptere militare.

Reuters nu a putut verifica imediat informaţiile.

„Încă suntem aici pentru viitorul nostru… Vrem ca această ţară să fie lipsită de corupţie, astfel încât toată lumea să aibă acces uşor la educaţie, spitale, facilităţi medicale… şi la un viitor luminos”, a declarat protestatarul Robin Sreshtha pentru Reuters TV.

Sosirea avioanelor dinspre partea de sud a aeroportului din Kathmandu, principalul punct de acces internaţional al Nepalului, a fost închisă din cauza vizibilităţii reduse cauzate de fumul provenit de la incendiile provocate de protestatari în zonele din apropiere, a declarat Gyanendra Bhul, oficial al autorităţii aviatice.

Organizatorii protestelor, care s-au extins şi în alte oraşe din ţara himalayană, le-au numit „demonstraţii ale generaţiei Z”, motivate de frustrarea generalizată a tinerilor faţă de lipsa de acţiune a guvernului în combaterea corupţiei şi stimularea oportunităţilor economice.