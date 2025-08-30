G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski cere „măsuri reale” contra Rusiei: Acest război nu…

Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua)

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski cere „măsuri reale” contra Rusiei: Acest război nu se va opri cu declaraţii politice

Articole30 Aug 0 comentarii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a solicitat sâmbătă Statelor Unite, Europei şi ”întregii lumi” să adopte măsuri mai hotărâte contra Rusiei, care continuă invazia împotriva ţării sale, transmite Reuters, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Acest război nu se va opri cu declaraţii politice; sunt necesari măsuri reale”, a scris Zelenski pe Facebook, după ce vineri noaptea forţele ruse au lansat 537 de drone şi 45 de rachete asupra mai multor zone din Ucraina, printre care şi regiunea sud-estică Zaporojie.

Concret, şeful statului ucrainean a cerut impunerea unor taxe dure ţărilor care cumpără petrol şi gaz din Rusia şi finanţează astfel operaţiunile militare ale Moscovei.

De asemenea, în opinia lui Zelenski sunt necesare sancţiuni suplimentare care să vizeze sectoarele bancar şi energetic.

”Ne bazăm pe acţiuni reale”, a spus Volodimir Zelenski, care a adăugat că este foarte clar că răgazul acordat de Occident pentru a pregăti eventuale discuţii între preşedinţii ucrainean şi rus a fost folosit de Moscova pentru a organiza noi atacuri.

Rusia insistă că o întâlnire Zelenski-Putin trebuie să fie negociată întâi la nivel de experţi. Moscova consideră astfel că discuţiile dintre cei doi preşedinţi ar încheia negocierile de pace şi în acest caz aceştia ar putea semna un acord.

Kremlinul a declarat de mai multe ori că sancţiunile occidentale nu pot pune capăt războiului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zelenski afirmă că Rusia a mobilizat „până la 100.000” de militari lângă un oraş cheie din estul Ucrainei

Articole29 Aug • 970 vizualizări
0 comentarii

Putin „trebuie să vină la masa negocierilor”, cere von der Leyen după ce discută la telefon cu Tump şi Zelenski, în urma atacului de la Kiev / „Europa îşi va asuma deplin partea”

Articole28 Aug • 396 vizualizări
0 comentarii

Peste 100.000 de consumatori din Ucraina se confruntă cu pene de curent după atacurile Rusiei, anunţă Zelenski

Articole27 Aug • 91 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.