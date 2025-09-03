Președintele polonez Karol Nawrocki face prima sa vizită la Casa Albă / Marele decalaj diplomatic dintre el și premierul Donald Tusk

Pe 18 august, Europa a debarcat în forță la Washington pentru a-l susține pe Volodimir Zelenski la întâlnirea sa cu președintele Trump, la două zile după summitul din Alaska. În jurul mesei de la Casa Albă se aflau toți liderii europeni importanți: de la premierul britanic și cancelarul german până la președinta Comisiei Europene. Toți, mai puțin unul: Polonia – deși actor cheie pe flancul estic al NATO și aliat de prim rang al Ucrainei – nu a avut niciun reprezentant, potrivit Rador Radio România.

Absența se explică în principal prin rivalitatea dintre premierul liberal, Donald Tusk, și președintele naționalist-conservator, Karol Nawrocki, ales la începutul verii. Potrivit guvernului polonez, Tusk trebuia să participe la întâlnire, dar administrația Trump le-ar fi comunicat târziu că ar prefera să-l primească pe Nawrocki, mai apropiat ideologic de președintele american. Cei doi nu au reușit să ajungă la un acord. Episodul contrastează cu vizita comună din martie 2024 în SUA a lui Tusk și Andrzej Duda, predecesorul lui Nawrocki, care reușiseră atunci să-și lase deoparte divergențele și să prezinte un front diplomatic unit.

Limite ale sprijinului pentru Ucraina



De la instalarea naționalistului pe 6 august, tensiunile cu guvernul sunt zilnice. Noul președinte a opus deja veto la șase legi – tot atâtea câte a blocat Duda în douăzeci de luni de coabitare tensionată. Chiar și în plan extern, subiectele de dezacord nu lipsesc. În timp ce Tusk a muncit din 2023 pentru a readuce Polonia în centrul scenei europene și pentru a restabili legăturile cu Bruxellesul, Nawrocki este un eurosceptic care refuză ca compatrioții săi să devină „cetățeni europeni de origine poloneză”.

Spre deosebire de Duda, al cărui sprijin pentru Kiev era aproape necondiționat, naționalistul a stabilit limite sprijinului pe care vrea să-l acorde țării vecine. Se opune unei intrări rapide a Ucrainei în UE și aderării acesteia la NATO. Asemenea lui Trump, a jucat cartea „recunoștinței insuficiente” din partea Kievului, readucând în discuție vechi dispute istorice, precum masacrele din Volînia – asasinare în masă a civililor polonezi comise de armata insurgenței ucrainene în timpul celui de-al doilea război mondial. Fidel atașamentului Poloniei față de relațiile transatlantice, Nawrocki respinge și ideea unei apărări europene, deși Tusk s-a implicat puternic pe acest dosar, fără să întoarcă spatele Statelor Unite.

Viziunea asupra aliaților



În teorie, președintele polonez are doar un rol secundar pe scena internațională, unde ar trebui să reflecte politica externă stabilită de guvern. Însă ambiția lui Nawrocki, alimentată de cea mai mare participare înregistrată vreodată la o alegere prezidențială, și divergențele sale cu restul executivului contribuie la confuzia direcției diplomatice a țării.

Ultimul exemplu: comemorarea invaziei Poloniei de către Germania nazistă, luni, 1 septembrie. Reuniți la același eveniment, președintele și premierul au susținut discursuri contradictorii. Nawrocki a readus în discuție problema despăgubirilor de război, pe care partidul Lege și Justiție – care îl sprijină – continuă să le revendice, dar pe care Berlinul le consideră reglate juridic. Tusk, care decisese anul trecut să îngroape acest diferend pentru a relansa cooperarea cu marele vecin, a avertizat: „Trebuie să înțelegem cine este dușmanul nostru și cine este prietenul nostru.”

Viziunea celor doi diferă tocmai în privința aliaților. „Nawrocki ar prefera o cooperare regională de securitate cu Marea Britanie, țările nordice și baltice și România, mai degrabă decât cu UE, Franța sau Germania. El vede Polonia ca un lider central-european, nu european”, aprecia în campania electorală Marta Prochwicz Jazowska, de la Consiliul European pentru Relații Externe.

Singur la Washington



Miercuri, 3 septembrie, pentru prima sa vizită oficială, Nawrocki se va afla la Washington. Acolo îl va întâlni pe Trump, care l-a sprijinit deschis în campanie. O ocazie ideală pentru a-și reafirma viziunea diferită asupra diplomației poloneze. Pentru a încerca să evite derapajele, Ministerul de Externe i-a transmis Președintelui un memoriu cu temele de abordat. Anturajul lui Nawrocki s-a grăbit să îl facă public, numindu-l o „glumă”.

„Președintele reprezintă Polonia, dar el prezintă poziția statului, care este cea a guvernului, chiar dacă nu este de acord cu ea. Un stat nu poate avea două politici externe”, a insistat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe. La Washington, Nawrocki va fi oricum singur: Polonia nu mai are ambasador acolo, după ce Tusk a încercat să-l numească în funcție pe liberalul Bogdan Klich. Duda a refuzat să valideze numirea, iar succesorul său are de gând să facă același lucru.

Sursa: LIBERATION / Rador Radio România /.

Traducerea: Ruxandra Lambru