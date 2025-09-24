Președintele Nicușor Dan, discuții cu reprezentanții Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei despre proiecte în programul SAFE / „România are o tradiție solidă în industria aeronautică și este important să valorificăm acest potențial”

Președintele Nicușor Dan a avut, miercuri, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu reprezentanții companiei Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei în România, în care s-a discutat despre proiecte în cadrul programului SAFE, destinat creșterii capacităților militare ale statele din Uniunea Europeană.

„Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene”, a precizat președintele Nicușor Dan, într-o postare pe rețeaua X.

Șeful statului a subliniat că „România are o tradiție solidă în industria aeronautică și este important să valorificăm acest potențial în proiecte europene majore”.

„Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate și o responsabilitate”, a mai precizat președintele.

Țara noastră are alocată suma de 16,7 miliarde de euro în mecanismul de înzestrare militară al UE. Mecanismul SAFE, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, acordă împrumuturi cu o dobândă maximă de 3%, cu o perioadă de grație de 10 ani și o perioadă de rambursare de până la 45 de ani.

Pe lângă proiectele de înzestrare a armatei cu mașini de luptă pentru infanterie și arme de asalt, România dorește să finanțeze prin mecanismul european SAFE o corvetă și două nave de patrulare de coastă. De asemenea, Bucureștiul solicită fonduri pentru dezvoltarea de vehicule fără pilot – navale, terestre sau aeriene – și finanțarea unor proiecte de infrastructură cu utilizare duală, atât civilă, cât și militară, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu pentru TechRider.

Lista proiectelor trebuie trimisă la Bruxelles până în 29 noiembrie.