Președinta Comisiei Europene: Sunt revoltată de atacul cu rachete și drone asupra Kievului, care a ucis bărbați, femei și copii. Și a avariat misiunea diplomatică a UE / 15 persoane au murit și 38 au fost rănite în urma atacului rusesc

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ursula Von Der Leyen spune că atacurile Rusiei asupra Kievului nu vor face decât să consolideze unitatea Europei și rezistența Ucrainei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Sunt revoltată de atacul cu rachete și drone asupra Kievului, care a ucis bărbați, femei și copii.

Și a avariat misiunea diplomatică a UE.

Gândurile mele se îndreaptă către personalul nostru curajos.

Atacurile Rusiei asupra Kievului nu vor face decât să consolideze unitatea Europei și rezistența Ucrainei”, a scris Ursula Von Der Leyen pe rețeaua X.

Clădirea care adăposteşte Delegaţia Uniunii Europene (UE) de la Kiev a fost avariată „în mod deliberat” în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Costa s-a declarat „îngrozit” de această ultimă noapte de atacuri.

„UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea rusă nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina şi de poporul său”, a declarat el, care a distribuit o fotografie a unui birou cu geamuri sparte şi multiple daune.

Cel puţin 15 persoane au fost ucise şi 38 rănite în atacurile ruseşti asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi, au anunţat joi oficiali ucraineni.

Rusia a lansat 598 de drone şi 31 de rachete balistice şi de croazieră asupra Ucrainei în acest atac masiv, au informat Forţele Aeriene Ucrainene, citate de AFP.

Conform datelor preliminare, 563 de drone şi 26 de rachete au fost doborâte sau bruiate, au anunţat Forţele Aeriene într-un comunicat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul, în care şi-a pierdut viaţa şi un copil, a arătat lumii răspunsul Rusiei la diplomaţie, pe fondul eforturilor preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului.