Premierul Ilie Bolojan, în cadrul dezbaterii pe cea de-a doua moțiune de cenzusă: Guvernul pe care îl conduc vrea un stat modern, care nu își abandonează întreprinderile publice, ci le face performante și responsabile
Premierul Ilie Bolojan a luat cuvântul și în cadrul dezbaterii pe cea de-a doua moțiune de cenzură, intitulată „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”.
Bolojan a subliniat că proiectul pentru restructurarea companiilor publice pe care l-a promovat are un obiectiv limpede: profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat.
- În domenii vitale, precum energia, transporturile, apărarea, România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist, cu misiuni clare și cu rezultate concrete. În administrația locală, cetățenii au dreptul la servicii publice funcționale, la utilități de calitate, la transport urban sigur și curat. Pentru toate acestea, este nevoie să schimbăm radical modul în care funcționează companiile publice. De aceea, reducem posturile, plafonăm indemnizațiile exagerate, introducem criterii clare de performanță și un mecanism transparent de evaluare realizată de o autoritate autonomă, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.
- Guvernul pe care îl conduc vrea un stat modern, care nu își abandonează întreprinderile publice, ci le face performante și responsabile. Este o viziune pe care o împărtășim cu Uniunea Europeană și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, alături de care a fost construit întregul cadru pentru funcționarea întreprinderilor publice.
- Nu sunt surprins că opoziția a depus moțiuni de cenzură. Sunt însă surprins că există colegi care ne spun pe față că nu doresc restructurarea companiilor de stat și ar prefera să continue risipa și veniturile disproporționate. Aceasta este, de fapt, esența moțiunii de cenzură împotriva proiectului care privește guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să reformăm companiile de stat. Moțiunea de cenzură pe care o discutăm astăzi nu aduce soluții, ci doar zgomot. Este un strigăt al celor care se tem de ordine și disciplină. Este o încercare de a bloca o reformă esențială pentru modernizarea statului român.
- Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să limităm veniturile directorilor la trei salarii medii brute partea fixă și două salarii medii brute partea variabilă. O recunosc chiar dânșii, în mod explicit, în moțiune. Îi invit să meargă printre români și să le spună că un salariu de 8.000 euro pe lună al unui director la stat nu trebuie plafonat.
- Semnatarii moțiunii nu doresc nici să reducem numărul de membri din Consiliile de Administrație, nici să introducem criterii de performanță reale și cuantificabile, nici să întărim supervizarea companiilor de stat.
- Astăzi opțiunile din societate sunt foarte simple: reformă sau anti-reformă. Nu întâmplător discursul anti-european este în același timp unul anti-reformă.
- Nu putem continua cu un stat slăbit de incompetență, risipă și nedreptate. Moțiunile sunt un efort de a bloca reforme prea mult timp întârziate deja.
- Vreau să spun câteva cuvinte și despre responsabilitate. Noi, cei aflați la guvernare, ne asumăm responsabilitatea pentru măsurile pe care le luăm. Dar cei din opoziție nu sunt scutiți de responsabilitatea impactului pe care îl au declarațiile și acțiunile proprii.
- În căutare de senzațional, parlamentarii opoziției au folosit în mod iresponsabil, în această moțiune, un termen pe care nu doresc să îl reproduc aici, pentru a descrie procedura legislativă pe care am ales-o. Nu este pentru prima dată când limbajul dânșilor instigă la ură și violență.
- Îi întreb așadar pe cei din opoziție: aceasta este alternativa pe care o propuneți românilor: nu reformelor, da fake-urilor și instigărilor la ură și violență? Nu aceasta este soluția. Soluția este să mergem înainte cu reformele pentru un stat corect, cu respect pentru români
