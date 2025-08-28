G4Media.ro
Premierul explică de ce Guvernul a renunţat, pentru moment, la interdicţia privind…

profesor scoala clasa catalog medii vacanta
Sursa foto: G4Media.ro

Premierul explică de ce Guvernul a renunţat, pentru moment, la interdicţia privind cumulul pensiei cu salariul de la stat: în învăţământ şi sănătate ar apărea probleme / Ilie Bolojan promite o nouă soluţie luna viitoare

28 Aug 2 comentarii

Premierul Ilie Bolojan susţine că Guvernul a renunţat, doar pentru moment, la interdicţia privind cumulul pensiei cu salariul de la stat, el explicând că, prin adoptarea unei astfel de măsuri, în învăţământ şi sănătate, în zonele rurale şi în cele de urban mic ar apărea probleme. Ilie Bolojan promite o nouă soluţie luna viitoare, în aşa fel încât să nu fie afectate şcolile sau spitalele care au nevoie de profesori, respectiv medici pensionari, transmite News.ro.

- articolul continuă mai jos -

Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seară, la Antena 3, de ce a renunţat la măsura care prevedea interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat.

”Nu s-a renunţat de la ea, ci a fost amânată până pe la jumătatea lunii septembrie, pentru că dacă se impune să faci o reducere, e normal să plece cel care are o sursă de venit şi să nu plece cineva care nu are decât această sursă de venit. Sunt câteva domenii în care avem nevoie de o săptămână, două să identificăm problemele”, a răspuns Ilie Bolojan.

El a explicat că în sistemul de învăţământ, pentru unele discipline, în şcolile din urbanul mic şi din mediul rural e greu de acoperit catedrele şi atunci se apelează la profesori pensionari. La fel, în spitalele mici, sunt medici pensionari la serviciile cărora spitalele apelează, în contextul deficitului de personal.

”În această situaţie, dacă ar fi aprobat, să spunem, fără să vedem efectele în toate domeniile, ar fi apărut o problemă şi, practic, cei care lucrează astăzi din poziţia de pensioari în învăţământ nu ar fi putut lucra. Şi atunci, cel puţin pentru aceste două zone (educaţia şi sănătatea – n.r.) trebuie să calculezi efectele în aşa fel încât atunci când adopţi o măsură, să nu vrei să faci un bine sau un lucru de echitate sau nişte economii şi rişti să creezi probleme în alte sisteme. Lucrăm la analiza acestui lucru, analizăm aspectele care ţin de constituţionalitate, pentru că, din nou, e o problemă şi aici cu decizii ale Curţii Constituţionale, în aşa fel încât, în luna septembrie, să putem veni sau în pachetul următor sau cu o altă măsură directă, ordonanţă, propunere, pentru a rezolva şi această situaţie, pentru că, aşa cum am spus, nu e o problemă să sune popular, ci e o problemă pur şi simplu de echitate”, a explicat premierul.

2 comentarii

  1. Cand e de marit taxele si impozitele tuturor romanilor, guvernul Bolojan PSD+PNL+USR+UDMR e foarte horatat si rapid.
    Cand e vorba despre taierea sinecurilor, de reparat mizeria pensiilor speciale nesimtite (inclusiv cresterea varstei de pensionare), de dat afara politrucii si amantele etc totul se amana la nesfarsit.
    Bolojane, daca nu poti face reforme, du-te acasa si pune-i „cartoful fierbinte” in brate lui Grindeanu, sa vedem ce face, daca prefera alegeri anticipate cand are 13% in sondaje!
    Daca ramai, spune clar cine se opune reformelor, nu mai proteja mizeriile lui Grindeanu si ale celor din PSD!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.