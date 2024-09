Premierul britanic gafează și cere eliberarea “cârnaților” deținuți de teroriștii Hamas în Gaza

Premierul britanic Keir Starmer a făcut o gafă stânjenitoare când a vorbit despre războiul din Gaza, marți, 24 septembrie, la conferința anuală a Partidului Laburist din Liverpool, scrie Le Figaro.

După ce a cerut o încetare imediată a focului în regiune, în aplauzele publicului, prim-ministrul a cerut apoi eliberarea „cârnaților” din Gaza. Liderul Partidului Laburist a trebuit să se corecteze rapid și să spună că aceștia erau „ostatici” capturați de Hamas … În engleză, termenii „hostage” și „sausage” sunt apropiați din punct de vedere fonetic.

Această gafă se adaugă recentelor dezvăluiri despre cadouri primite de premier și de soția lui de la donatori, inclusiv haine. Un șir de gafe și scandaluri care ar putea păta imaginea publică a prim-ministrului.

Sir Keir Starmer has called for the return of the “sausages” from Gaza in a slip up during his speech at the Labour party conference pic.twitter.com/v60QdfjS6n

— The Telegraph (@Telegraph) September 24, 2024