O barcă cu migranţi a fost salvată în Marea Mediterană, dar trei…

Foto: Wikipedia

O barcă cu migranţi a fost salvată în Marea Mediterană, dar trei surori de 9, 11 şi 17 ani au fost găsite înecate

Trei tinere surori s-au înecat după ce barca pneumatică în care se aflau împreună cu zeci de alţi migranţi a avut probleme în Marea Mediterană, între Libia şi Italia, a anunţat, duminică, o asociaţie germană de salvare pe mare, informează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Potrivit Resqship, cadavrele surorilor în vârstă de 9, 11 şi 17 ani au fost găsite în interiorul bărcii „periculos de supraaglomerate”, care naviga pe o mare agitată.

Organizaţia nu a precizat naţionalitatea celor trei fete decedate.

Printre cele 65 de persoane salvate de Nadir, nava asociaţiei, se află trei femei însărcinate, copii şi un bebeluş de şapte luni. O persoană care a căzut peste bord în timpul traversării este dată dispărută, adaugă Resqship într-un comunicat.

Barca pneumatică plecase din Zuwara, Libia, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Paza de coastă italiană a evacuat 14 persoane – migranţi care aveau nevoie de îngrijiri medicale şi rudele lor – sâmbătă după-amiază şi le-a dus pe insula Lampedusa, în sudul Italiei, unde Nadir a acostat mai târziu în aceeaşi zi cu ceilalţi supravieţuitori şi cadavrele celor trei fete.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.