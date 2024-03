Premieră: Un primar USR de oraș, racolat de PSD. Camelia Bertea, primărița din Victoria, a trecut la partidul lui Ciolacu

Camelia Bertea (USR), aleasă în 2020 în premieră primar al orașului brașovean Victoria, a anunțat vineri că trece la PSD. E primul caz de primar USR dintr-un oraș care trece la PSD.

Bertea și-a justificat trecerea la PSD prin ajutorul pe care l-ar fi primit pentru proiectele din oraș.

Ea a anunțat într-un comunicat că trece la PSD cu cea mai mare parte a filialei USR Victoria.

”Astăzi am făcut un pas politic important, atât pentru mine, cât și pentru Victoria. A fost un pas greu, la care am reflectat foarte mult timp. Începând de astăzi, m-am alăturat familiei PSD, o familie mare și unită, cu care împărtășesc o viziune comună pentru dezvoltarea Victoriei. Ceea ce m-a determinat să fac acest pas hotărâtor a fost sprijinul constant pe care l-am primit din partea PSD pentru proiectele mele și pentru bunăstarea locuitorilor Victoriei. Am înțeles că politica și administrația se fac cu OAMENI pentru OAMENI, iar o mână de ajutor venită la timp și un sfat bun pot face diferența”, a scris Bertea pe facebook.