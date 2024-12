Postarea Simonei Halep după ce mai multe dintre rivalele ei nu au fost de acord ca ea să-și recapete locul WTA

Simona Halep a cerut ajutorul Consiliului jucătoarelor din WTA pentru a încerca să-și recapete clasamentul mondial din iulie 2023, atunci când s-a încheiat suspedarea primită de la TAS. S-a lovit de un refuz din partea colegelor din circuit, iar pe Instagram Simona a transmis un mesaj.

După ce a scăpat de suspendarea de 4 ani în urma apelului de la TAS, Simona a jucat puține meciuri în circuitul mondial, ea acuzând și o accidentare la genunchi.

Pe final de an, Halep a cerut ajutorul Consiliului jucătoarelor din WTA pentru a-și recupera locul ocupat în iulie 2023.

A fost refuzată de rivalele din circuitul mondial, iar Simona a postat două mesaje pe contul personal de Instagram.

„Oamenii slabi sunt răzbunători…”

„Oamenii puternici sunt iertători…” – Simona Halep.

Pe lista jucătoarelor care fac parte din Consiliu și care nu au dorit ca Simona Halep să primească locul WTA ocupat în luna iulie a anului trecut se găsesc următoarele: Victoria Azarenka, Caroline Garcia, Madison Keys, Jessica Pegula, Donna Vekic, Daria Saville, Gabriela Dabrowski și Alexandra Krunic.

Când a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, anunțul a fost făcut în octombrie 2022, Simona se găsea pe locul 9 mondial. În momentul revenirii, în primăvara acestui an, Halep nu mai exista în ierarhia WTA.

În acest moment, Simona Halep se găsește pe locul 877, o urcare de două locuri față de precedenta ierarhiei oferită publicității.

Halep poate participa la turneele mai importante doar grație unor wild card-uri.

Simona sharing my dissatisfaction/calling out of the Players’ Council, to her IG Story seems to be a sign she agrees with my anger. Im happy to see Simona speaking out more now that she can. pic.twitter.com/5rOBOvKn9q

— Romanian Tennis (@WTARomania) December 8, 2024