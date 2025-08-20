G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O ghidă turistică a murit în incinta Colosseumului

Foto: Petru Clej

O ghidă turistică a murit în incinta Colosseumului

Articole20 Aug 0 comentarii

O ghidă care însoţea un grup de turişti la Colosseum a murit miercuri după ce i s-a făcut rău în incinta celebrului monument roman, informează ANSA şi DPA, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Asociaţia ghizilor AGTA a precizat că femeia, în vârstă de 60 de ani, nu a putut fi resuscitată, în pofida încercărilor mai multor turişti de a o salva.

Potrivit unor surse sindicale, ghida, pe nume Giovanna Maria Giomarino, ar fi decedat din cauza unei insolaţii sau a unui atac de cord.

Incidentul a avut loc marţi după-amiază, în timp ce ghida italiană, care oferea tururi ale Colosseumului din 2017, se afla cu un grup de circa 25 de turişti la primul etaj al amfiteatrului roman.

La momentul tragediei, temperaturile la Roma depăşeau 30 de grade Celsius.

Alţi ghizi au pus moartea colegei lor pe seama condiţiilor de muncă. Ghida Paola Salvatori a declarat pentru ziarul La Repubblica că este „imposibil să lucrezi” pe o asemenea căldură. „Supraturismul ne ucide”, a adăugat ea. „A trebuit să lucreze în condiţii de temperaturi ridicate. A murit din cauza căldurii”, susţin alţi colegi, potrivit DPA.

Surse sindicale au declarat că, în semn de respect faţă de Giomarino, Colosseumul ar fi trebuit închis pentru restul zilei după această tragedie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.