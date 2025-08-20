O ghidă turistică a murit în incinta Colosseumului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O ghidă care însoţea un grup de turişti la Colosseum a murit miercuri după ce i s-a făcut rău în incinta celebrului monument roman, informează ANSA şi DPA, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Asociaţia ghizilor AGTA a precizat că femeia, în vârstă de 60 de ani, nu a putut fi resuscitată, în pofida încercărilor mai multor turişti de a o salva.

Potrivit unor surse sindicale, ghida, pe nume Giovanna Maria Giomarino, ar fi decedat din cauza unei insolaţii sau a unui atac de cord.

Incidentul a avut loc marţi după-amiază, în timp ce ghida italiană, care oferea tururi ale Colosseumului din 2017, se afla cu un grup de circa 25 de turişti la primul etaj al amfiteatrului roman.

La momentul tragediei, temperaturile la Roma depăşeau 30 de grade Celsius.

Alţi ghizi au pus moartea colegei lor pe seama condiţiilor de muncă. Ghida Paola Salvatori a declarat pentru ziarul La Repubblica că este „imposibil să lucrezi” pe o asemenea căldură. „Supraturismul ne ucide”, a adăugat ea. „A trebuit să lucreze în condiţii de temperaturi ridicate. A murit din cauza căldurii”, susţin alţi colegi, potrivit DPA.

Surse sindicale au declarat că, în semn de respect faţă de Giomarino, Colosseumul ar fi trebuit închis pentru restul zilei după această tragedie.