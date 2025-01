Posibilii adversari ai FCSB în play-off-ul pentru optimile Europa League

FCSB a pierdut, scor 2-0, meciul jucat joi pe Arena Națională împotriva celor de la Manchester United în Europa League. În urma acestui rezultat, campioana României a încheiat grupa unică pe locul 11 și va evolua în play-off-ul pentru optimi.

În această fază a competiției, FCSB va da fie peste formaţia belgiană Union Saint-Gilloise, fie peste echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic.

Who could face who 👀#UEL draw tomorrow 🔜 pic.twitter.com/TQO1HjhI20

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 30, 2025