VIDEO Ponta își anunță candidatura la președinția țării prin intermediul unui Reel pe facebook, cu simboluri naționaliste, explicând că „acum a descoperit ce înseamnă națiunea și poporul român”: În sfârșit sunt pregătit, vreau să fiu președintele vostru

Victor Ponta confirmă intenția de a candida la președinția României. El a postat un video scurt cu simboluri naționaliste pe contul de facebook, filmat la Mănăstirea Corbii de Piatră din județul Argeș:

„Știți ce este aici la Corbii de Piatră? Câtă istorie a neamului românesc, câtă religie, câtă ființă națională și în câte multe alte locuri este la fel? Eu n-am știut. Stăteam în birou, în mașină, la televizor…Țin minte, acum zece ani, că v-am chemat pe voi la mine și nu știam, nu înțelegeam ce înseamnă, de fapt, poporul român, națiunea română, țara noastră. Am urcat si am coborât, am învățat în acești ani. Acum, în sfârșit, sunt pregătit: vreau să fiu președintele vostru. Vreau să fiu împreună cu voi aici la noi acasă în România și vreau să punem întotdeauna România pe primul loc”, transmite Ponta în mesajul său.

Reamintim că de mai multe luni au apărut informații despre intenția lui Ponta de a candida la președinția României, acesta depunând și o cerere la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) pentru înregistrarea mărcii „România2030”, proiect prin care anunța că vrea să „militeze pentru viziunea Romania 2030”.

Platforma „România2030”/Viitor.Inovație.Speranță există de mai mulți ani (2023), iar oamenii care figurează ca „fondatori” și susținători ai acestui proiect au activat inițial ca o „mișcare” de promovare a intereselor țării. Ulterior din această mișcare s-a desprins inițiativa unui partid, respectiv „România Renaște”, raliată proiectului candidaturii la președinție a lui Mircea Geoană.

Victor Ponta a fost până de curând consilierul liderului PSD Marcel Ciolacu, însă s-a suspendat din partid, având în vedere că PSD a anunțat oficial că va susține candidatura lui Crin Antonescu, în alianță cu PNL, UDMR și cu reprezentanții minorităților. Liberalii s-au declarat nemulțumiți de intenția lui Ponta de a candida, existând suspiciunea că în realitate social-democrații fac un joc dublu și nu vor sprijni în mod sincer candidatura lui Antonescu.

Preşedintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, a anunțat că a primit mandat din partea liberalilor pentru a pune în discuţie, în coaliţie, o eventuală excludere a lui Victor Ponta din PSD, întrucât acesta nu susţine candidatul comun la alegerile prezidenţiale. „Am încredere în preşedintele PSD şi în conducerea PSD că vor rezolva această problemă aşa cum trebuie. Pe bază de decizii pe care le-am luat, candidatul nostru este Crin Antonescu, nu Victor Ponta, pe baza unei solidarităţi politice, pe baza unei logici care dictează faptul că nu putem, e de neacceptat ideea de a merge declarat cu un candidat şi nedeclarat cu alţi candidaţi, şi cred că acest lucru trebuie să îl înţeleagă nu numai conducerile, aşa cum au făcut-o conducerile partidelor, ci toţi membrii tuturor partidelor care alcătuiesc coaliţia, tuturor formaţiunilor politice din coaliţie”, a transmis Predoiu.

De cealaltă parte, social-democrații au transmis că Ponta e deja suspendat din PSD și că nu pot controla intenția acestuia de a candida, întărind susținerea pentru candidatul comun Crin Antonescu.

Victor Ponta i-a transmis și el o replică președintelui PNL, Cătălin Predoiu, subliniind că „el a ales să fie de partea României și să lupte împotriva celor care au vândut și distrus țara noastră”.

„România are nevoie de o schimbare radicală, pentru că asta vor românii și pentru că acesta este interesul nostru național suveran! Iar eu voi pune întotdeauna România pe primul loc! Această schimbare și această voință legitimă a poporului vor învinge, indiferent de zbaterile Sistemului și ale slugilor acestuia! Nu mă sperie deloc amenințările venite din partea marionetelor impuse în fruntea PNL de Sistemul corupt și nelegitim!”, a mai spus Ponta.