POLITICO: Think tank-ul favorit al lui Viktor Orbán de la Bruxelles a primit milioane de euro de la Budapesta / Premierul Ungariei, calul troian al Rusiei și Chinei în UE și NATO

Cel mai proeminent grup de presiune de dreapta radicală din UE a primit milioane de euro în sprijin financiar din surse legate de premierul populist al Ungariei, Viktor Orbán, arată noile dezvăluiri financiare prezentate de publicația europeană POLITICO.

O înregistrare în registrul de transparență depusă de MCC Brussels săptămâna aceasta a confirmat că think tank-ul a primit anul trecut peste 6 milioane de euro „pentru a familiariza și a influența decidenții politici europeni cu abordarea sa distinctă asupra problemelor politice, socio-economice și culturale ale timpului nostru.”

Peste 99 la sută din aceste fonduri, practic întregul buget de funcționare al grupului, au fost acordate ca parte a unei subvenții de la Mathias Corvinus Collegium Alapítvány — o instituție de învățământ cu sediul la Budapesta, controlată de apropiați aliați politici ai lui Orbán.

Președintele consiliului de administrație al instituției este Balázs Orbán, care este director politic al prim-ministrului ungar. (Deși au același nume de familie, nu sunt rude.) POLITICO a relatat în 2023 că directorul executiv al MCC Brussels, Frank Füredi, a obținut rolul după o întâlnire întâmplătoare cu Balázs Orbán la Londra și a promis că va folosi platforma pentru a contesta „curentul dominant al UE”, inclusiv în privința schimbărilor climatice.

MCC Brussels, care se descrie ca fiind un think tank autonom care lucrează pe probleme precum migrația, politica externă, cultura și politica de mediu, are șapte angajați care dețin permise ce le permit accesul în Parlamentul European. Acest lucru obligă organizația să furnizeze informații despre finanțele sale.

Dezvăluirea vine după o dispută prelungită privind transparența și lobby-ul. MCC Brussels s-a confruntat cu acuzații din partea Corporate Europe Observatory conform cărora refuza să se conformeze cerințelor din registrul de transparență al UE și să-și declare cheltuielile pentru lobby.

MCC Brussels a negat în mod constant orice ilegalitate și a declarat în iulie că intenționează să facă o declarație pentru finanțele de anul trecut — lucru pe care l-a făcut acum. Anterior, grupul a folosit o scutire care permite entităților nou-formate să ocolească sistemul de divulgare, în timp ce, în același timp, susținea că altor ONG-uri ar trebui să li se retragă finanțarea și că o unitate de tip DOGE, a la Elon Musk, ar trebui să reducă cheltuielile.

„Am fost întotdeauna transparenți: toată activitatea noastră este în domeniul public,” a declarat pentru POLITICO John O’Brien, un purtător de cuvânt al MCC Brussels.

„Rapoartele și investigațiile noastre sunt disponibile public, canalul nostru de YouTube este activ și substanțial, iar fiecare întâlnire publică este detaliată pe site-ul nostru și pe rețelele sociale. Așa ne folosim fondurile — pentru a contribui în mod semnificativ și, aș susține, pentru a face dezbaterea din «bula de la Bruxelles» mai dinamică și mai antrenantă.”

Mathias Corvinus Collegium în România

La finalul lunii aprilie, G4Media arăta că Mathias Corvinus Collegium a lansat un atac la adresa Comisiei Europene și a autorităților de la București în legătură cu alegerile prezidențiale. Mathias Corvinus Collegium, care funcționează și în România, critica presupusa lipsă de transparență în ce privește campania electorală pe marile rețele de socializare. Atacul Mathias Corvinus Collegium era similar cu cele lansate de vicepreședintele american JD Vance și mogulul X, Elon Musk.

Mathias Corvinus Collegium anunța într-un comunicat că a depus o plângere la Ombudsmanul European privind presupusa ascundere de către Comisia UE a procedurilor DSA (actul legislativ privind serviciile digitale) referitoare la alegerile prezidențiale din România.

Reamintim că autoritățile din România colaborează cu Comisia Europeană pentru a reglementa activitatea marilor rețele sociale Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube și X. Colaborarea dintre statele membre UE și Comisia Europeană e obligatorie în acest domeniu grație Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA). Scopul DSA este de a proteja spațiul digital împotriva difuzării de conținut ilegal și de a asigura protecția drepturilor fundamentale ale utilizatorilor.

Comisia Europeană a lansat o investigație asupra Tiktok după acuzațiile că rețeaua socială chineză a permis distorsionarea campaniei electorale în sprijinul candidatului Călin Georgescu în noiembrie 2024.

În paralel, autoritățile din România precum ANCOM, AEP, CNA și CNCD colaborează cu Comisia Europeană pentru a stopa răspândirea conținutului ilegal pe marile rețele, tocmai pentru a preveni o nouă distorsionare a campaniei electorale.

Ce reclamă organizația ungară controlată de Viktor Orban? MCC Bruxelles a depus o plângere cu privire la refuzul Comisiei Europene de a dezvălui documente cheie legate de procedurile în curs ale Legii Serviciilor Digitale (DSA) privind alegerile prezidențiale din România.

Viktor Orban, premierul Ungariei, atacă de peste un deceniu Comisia Europeană pentru a-și justifica deriva autoritară. El este calul troian al Rusiei în UE și NATO. Citește o analiză detaliată aici.

Din cauza corupției cronice din Ungaria, care face ca majoritatea fondurilor UE să ajungă la nomenclatura din jurul lui Orban, Comisia Europeană a decis să suspende o parte semnificativă a fondurilor europene.

Ce este Mathias Corvinus Collegium

Mathias Corvinus Collegium este o organizație fondată în anii ’90, care, în ultimii ani, a obținut, potrivit presei internaționale, o susținere financiară masivă din partea guvernului Fidesz de la Budapesta și care este privită drept vehicul pentru promovarea agendei iliberale a acestuia – vezi, între altele, relatări pe această temă ale Balkan Insight sau Politico. Iar organizația a fost prezentată în The Guardian prin prisma acțiunilor sale de propagandă pentru politicile guvernului Orban, cu susținerea unei finanțări de peste 1,3 miliarde de lire sterline obținute de la stat în 2000, a scris Edupedu într-o analiză.

VSquare, citat de G4Media.ro, a relatat că MCC, alături de un institut din Polonia, se numără printre organizațiile care au oferit „contribuții-cheie” celui mai influent think-tank al administrației Trump, The Heritage Foundation, inclusiv pe teme precum desființarea Comisiei Europene.

În România, MCC își prezintă activitățile sub titlul de „program de excelență cu o educație de calitate la nivel internațional”. Organizația, care nu oferă detalii precise referitoare la statutul activităților sale, arată că „oferă sprijin tinerilor talentați: traininguri gratuite, utile, care completează studiile școlare. În România, de acestea beneficiază peste 2.000 de tineri entuziaști din opt orașe : Cluj-Napoca, Arad, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș, Oradea, Sfântu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc și Satu Mare.” Adresa de contact a MCC în România este cea a unui hotel din Cluj-Napoca.