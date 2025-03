Redenumirea UE, desființarea Comisiei Europene: Ce propuneri avansează iliberalii din Ungaria și Polonia celui mai influent think-tank al administrației Trump, The Heritage Foundation / Legăturile cu Rusia

Cel mai influent grup de reflecție al administrației Trump, The Heritage Foundation, primește propuneri din partea forțelor iliberale din Polonia și Ungaria cu privire la modul de modelare a viitorului Uniunii Europene. Propunerile, obținute de VSquare, includ desființarea instituțiilor-cheie ale UE și redenumirea întregului bloc.

În timp ce administrația Trump promovează agenda Proiectului 2025 al Fundației Heritage, influentul think tank conservator stabilește legături mai strânse cu forțele iliberale din Polonia și Ungaria pentru a-și contura poziția față de Uniunea Europeană.

Un viitor atelier cu ușile închise la Heritage subliniază această alianță în creștere, cu contribuții-cheie din partea Mathias Corvinus Collegium (MCC) din Ungaria și a Institutului Ordo Iuris pentru cultură juridică din Polonia. MCC este în esență o GONGO – o organizație neguvernamentală organizată de guvern – care servește drept paravan pentru guvernul lui Viktor Orbán, în timp ce Ordo Iuris are legături strânse cu partidul polonez de opoziție de dreapta Lege și Justiție.

De notat că Mathias Corvinus Collegium are o prezență puternică în Transilvania.

Duo-ul ungaro-polonez urmează să prezinte propuneri principalului grup de reflecție al administrației Trump privind desființarea Comisiei Europene și a Curții Europene de Justiție, precum și redenumirea Uniunii Europene în Comunitatea Europeană a Națiunilor (ECN).

O invitație la eveniment, trimisă de fostul vicepreședinte al Heritage James J. Carafano și obținută de VSquare, subliniază semnificația acestuia:

„Viitorul reformei Tratatului UE va avea un impact major asupra relațiilor transatlantice. Înțelegerea modului în care s-ar putea desfășura acest proces este esențială pentru cei care au investit într-o Europă întreagă, liberă, în pace și prosperă. În acest scop, am organizat acest atelier important pe 11 martie, la ora 14.00 EST, la Fundația Heritage”.

În centrul discuției se va afla un nou raport intitulat The Great Reset: Restaurarea suveranității statelor membre în secolul XXI, elaborat de MCC și Ordo Iuris. Raportul prezintă două căi pentru reforma UE, pledând pentru un model descentralizat, în opoziție cu presiunea din 2024 pentru o integrare europeană mai profundă prin modificarea tratatului. Aceasta se aliniază cu eforturile de lungă durată ale guvernului Ungariei și ale fostului partid de guvernământ din Polonia de a submina instituțiile Uniunii Europene.

Printre invitații la eveniment se numără diverse grupuri de reflecție și fundații de dreapta din SUA și Europa, inclusiv Alianța pentru Apărarea Libertății, precum și foști oficiali ai administrației Trump.

Redenumirea Uniunii Europene în Comunitatea Europeană a Națiunilor

VSquare a obținut, de asemenea, un scurt rezumat („factsheet”) de două pagini al propunerilor de reformă, intitulat The Great Reset. An Urgent Need for Drastic Reform, care urmează să fie prezentat și dezbătut cu Heritage.

MCC și Ordo Iuris propun o revizuire instituțională completă a Uniunii Europene, desființând în esență Comisia Europeană și Curtea Europeană de Justiție în forma lor actuală (documentul poate fi descărcat aici).

„Instituțiile UE, în special Parlamentul European (PE) și Comisia Europeană (CE), și-au extins autoritatea dincolo de mandatul lor inițial, forțând legile UE să prevaleze asupra legislației naționale, slăbind capacitatea statelor membre de a guverna independent”, susține documentul, adăugând că “organismele UE impun tot mai mult statelor membre politici motivate ideologic, fără niciun mandat”.

Planul MCC-Ordo Iuris propune transformarea Comisiei Europene într-un organism pur tehnic, lipsindu-l de influență politică reală și reducându-l la un secretariat general. Ca urmare, procedurile de încălcare a dreptului comunitar și inițiativele legislative semnificative – adesea utilizate împotriva guvernului Orbán și a fostului guvern Lege și Justiție din Polonia, din cauza numeroaselor încălcări ale legislației UE comise de acestea, în timp ce reprimau instituțiile independente, cum ar fi sistemul judiciar – ar fi abolite.

În mod similar, se urmărește ca Curtea Europeană de Justiție (CEJ) să devină efectiv neputincioasă prin restrângerea severă a autorității sale asupra sistemelor juridice naționale, invocându-se necesitatea de a limita „activismul judiciar” și de a preveni interferența cu „suveranitatea națională”.

Într-o mișcare simbolică care ar semnala sfârșitul Uniunii Europene așa cum o cunoaștem, MCC și Ordo Iuris propun redenumirea acesteia în Comunitatea Europeană a Națiunilor (ECN) – o coaliție liberă de state-națiuni menită să sublinieze suveranitatea națională.

Deși propunerea nu face referire explicită la aceasta, conceptul seamănă cu Comunitatea Statelor Independente, dominată de Rusia, succesoarea Uniunii Sovietice.

Profit provenit din Rusia

Colaborarea dintre Ordo Iuris, MCC și Heritage este demnă de luat în seamă în sine, însă legăturile dintre cele două organizații din Europa Centrală și influența rusă adaugă un alt nivel de examinare. Deși liderii Ordo Iuris au negat afilierile pro-ruse, organizația s-a angajat de mult timp cu rețele care promovează narațiuni aliniate Kremlinului, inclusiv Agenda Europe și Congresul Mondial al Familiilor – un grup legat de oligarhul rus Konstantin Malofeev.

MCC, condus de directorul politic al lui Viktor Orbán, Balázs Orbán, s-a confruntat, de asemenea, cu întrebări privind legăturile sale financiare și ideologice cu interesele rusești. Grupul de reflecție este finanțat în mare parte prin dividende din comerțul cu petrol rusesc al companiei petroliere ungare MOL. Un raport recent al ZDF a arătat că MCC a câștigat 50 de milioane de euro în 2023 din dividendele acțiunilor MOL, 65% din petrolul MOL provenind din Rusia – folosind efectiv profiturile petrolului rusesc pentru a promova agenda lui Orbán.

În 2022, John Laughland, la acea vreme cercetător invitat al MCC, a fost reținut pentru scurt timp în Regatul Unit, fiind suspectat de spionaj în favoarea Rusiei.

Mai recent, o anchetă germană a dezvăluit că publicația MCC cu sediul la Bruxelles, The European Conservative, a angajat un jurnalist care lucra în secret pentru Vocea Europei, o instituție de dezinformare finanțată de Kremlin, desființată în 2024 de agențiile europene de contrainformații. MCC a refuzat să comenteze raportul.

În timp ce Fundația Heritage continuă să modeleze politica administrației Trump, colaborarea sa cu acești actori iliberali din Europa Centrală ridică întrebări serioase cu privire la direcția viitoare a relațiilor transatlantice și la angajamentul conservator al SUA în afacerile europene, notează publicația citată.