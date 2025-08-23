G4Media.ro
Analist politic maghiar: Viktor Orban țintește funcția de președinte al Ungariei /…

Sursa foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Analist politic maghiar: Viktor Orban țintește funcția de președinte al Ungariei / „Ar împiedica orice fel de act de  justiție în legătură cu sutele de miliarde furate, practic și-ar asigura imunitate totală după 16 ani de jafuri”

23 Aug

Potrivit lui Káncz Csaba, un analist politic de la Budapesta, în contextul în care sondajele de opinie rămân nefavorabile pentru Fidesz, partidul de guvernământ al premierului Viktor Orban, acesta ar căuta variante în eventualitatea unui eșec electoral.

Profesorul  Stefano Bottoni, de la Universitatea din Florența, a comentat informațiile transmise de analistul maghiar.

”Pe măsură ce înfrângerea electorală devine o amenințare concretă, premierul Orbán Viktor caută noi modalități de a-și asigura puterea și banii furați.

El a discutat o contraofensivă de amploare cu colaboratorii săi în timpul vacanței sale în Croația.

Planul ar include demiterea, înainte de alegerile de anul viitor, a nepopularului și necunoscutului Tamás Sulyok, marioneta Fidesz, care ocupă funcția de președinte al Ungariei.

El ar fi înlocuit de Orbán însuși, după prelungirea mandatului la 5 ani și extinderea în mare măsură a puterilor constituționale ale președintelui, pentru a menține orientarea politicii externe și de securitate”, se precizează în postare.

”Ar împiedica orice fel de act de  justiție în legătură cu sutele de miliarde furate, practic și-ar asigura imunitate totală după 16 ani de jafuri„, subliniază Káncz Csaba.

Profesorul  Stefano Bottoni subliniază că prin această mișcare, ”Ungaria ar deveni un sistem semi-prezidențial, iar Orbán ar putea combina puterea absolută în stil rusesc à la Putin cu practica de blocare în stil polonez, în cazul nefericit în care partidul Tisza al lui Péter Magyar ar câștiga totuși alegerile din 2026 și cei doi ar trebui să înceapă o coabitare”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

