Un lider al spionajului din China s-a întâlnit cu premierul Viktor Orban și cu șefii serviciului de informații, deși Ungaria e membru NATO și UE

Ofițerul de informații Chen Wenqing, secretarul Comisiei Politice și Juridice Centrale a Partidului Comunist din China, a vizitat în secret Serviciul ungar de Informații (IH) în luna mai, transmite publicația de investigații VSquare, citată de 444.hu. Întâlnirea, care a fost ținută secretă de oficialii de la Budapesta, arată apropierea politică tot mai puternică dintre Ungaria și China, în ciuda avertismentelor SUA la adresa statului membru NATO.

Chen a sosit oficial la Budapesta pentru a discuta probleme economice cu Viktor Orbán, după ce anterior vizitase Moscova.

Spionul de top chinez a vizitat nu doar guvernul, ci și sediul serviciului de informații, IH, iar conform sursei guvernamentale, Chen a discutat probleme de securitate legate de linia feroviară Budapesta-Belgrad cu reprezentanții serviciului de informații maghiar.

Întâlnirea i-a surprins și pe americani, care urmăreau cu tot mai multă iritare relațiile maghiaro-chineze, scrie VSquare.

Mai mulți oficiali din administrația SUA au transmis semnale publice sau diplomatice că sunt deranjați de jocul Ungariei cu China.

Un oficial ungar a declarat însă că decuplarea de China reprezintă o „linie roșie” în relația sa cu Statele Unite, subliniind astfel hotărârea Budapestei de a-și păstra relațiile economice strânse cu Beijingul, chiar și în fața unor eventuale presiuni venite din partea administrației Trump, a scris publicația South China Morning Post în urmă cu o lună.

Declarația vine pe fondul dependenței Ungariei de China, după ce a pierdut fondurile europene.

„Categoric nu. Este o linie roșie pentru noi. Avem relații comerciale excelente cu China, iar această țară a devenit unul dintre cei mai mari investitori în Ungaria”, a declarat Levente Magyar, ministru adjunct al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior al Ungariei, în cadrul unei întâlniri a miniștrilor europeni ai comerțului desfășurată la Bruxelles.

Întrebat dacă Ungaria ar fi dispusă să se alinieze unei eventuale politici americane de izolare a Chinei, în cazul în care Donald Trump va reveni la Casa Albă, oficialul a fost categoric: „Nu suntem dispuși să renunțăm la aceste beneficii”.

Potrivit datelor recente, în anul 2023 Ungaria a atras 44% din totalul investițiilor chineze direcționate către Europa, devansând astfel economii mari precum Germania, Franța și Regatul Unit.

„Suntem supra-reprezentați dacă ne raportăm la populația și dimensiunea economiei noastre. Ungaria are de câștigat din aceste relații economice și comerciale intensive cu China”, a adăugat Magyar.

Această poziție clară vine într-un moment în care aliații Washingtonului sunt îndemnați tot mai des să-și revizuiască relațiile cu Beijingul. Unele voci din anturajul lui Trump au sugerat că un eventual nou mandat va presupune o strategie fermă de eliminare a Chinei din lanțurile globale de aprovizionare, presând aliații să urmeze aceeași linie.

„În cele din urmă, Orban va trebui să aleagă”, a declarat un oficial european pentru South China Morning Post. „Trump sau China. Nu știm pe cine ar alege.”

Între timp, Ungaria continuă să fie un magnet pentru giganții industriali chinezi. Producătorul de baterii CATL construiește o fabrică în valoare de 7,3 miliarde de euro în Debrecen, iar compania BYD – liderul mondial în producția de vehicule electrice – își va începe producția tot în Ungaria în acest an.