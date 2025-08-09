G4Media.ro
POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a-l influența pe Trump în…

trump tine in mana o pancarta cu tarife pentru alte state
Sursa foto: Facebook / The White House

POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a-l influența pe Trump în privința tarifelor. Majoritatea nu au obținut nimic. Țările au angajat lobbyiști cu legături în administrația Trump, dar toate se confruntă în continuare cu tarife mai mari

Țările din întreaga lume au cheltuit zeci de milioane în acest an pe lobby-iști cu legături cu președintele Donald Trump, în încercarea de a evita tarifele care ar putea afecta grav economiile lor. În majoritatea cazurilor, cheltuielile nu au dus la niciun rezultat, arată POLITICO.

Deoarece Trump a adoptat o abordare dispersată în stabilirea tarifelor vamale — elaborând acorduri comerciale care stabilesc un tarif de 15% pentru principalii parteneri comerciali, în timp ce impune tarife care variază între 10 și 41% pentru restul lumii — tacticile tradiționale de lobby din Washington par să fi avut o influență redusă.

Cel puțin 30 de țări au angajat noi lobbyiști care au legături cu administrația Trump. Printre acestea, inclusiv parteneri comerciali importanți ai SUA, precum Coreea de Sud și Japonia, dar și țări mai mici, precum Bosnia și Ecuador. Însă angajarea acestor lobbyiști pare să aibă o influență redusă asupra capacității țărilor de a evita cele mai severe tarife.

„Cred că actuala conducere de la Washington pare să preschimbe modul tradițional de a face lucrurile. Nu este vorba doar de partea comercială, ci și de diplomație, de relațiile cu alte țări”, a declarat Mukesh Aghi, directorul executiv al Forumului de Parteneriat Strategic SUA-India. „Cred că vechiul model de a încerca să influențezi nu mai funcționează.”

Noul model pedepsește India. După ce l-a cooptat în aprilie pe Jason Miller, consilierul de lungă durată al lui Trump, țara a fost totuși lovită de Trump în ultimele două săptămâni. Tarifele pentru India vor crește acum la 50%, după ce țara nu a reușit să încheie un acord comercial și Trump a decis să majoreze tarifele ca răspuns la achiziționarea de petrol rusesc.

India a semnat un contract pe un an cu Miller în valoare de 1,8 milioane de dolari pentru a obține „consiliere strategică, planificare tactică și asistență în relațiile cu guvernul”, precum și gestionarea percepției și relațiilor publice, potrivit documentelor depuse la Departamentul de Justiție. Experiențele Canadei și Mexicului ies de asemenea în evidență. Provinciile canadiene au apelat la lobbyiști, dar țara a fost totuși lovită de Trump. Mexicul nu a făcut acest lucru și s-a bazat în schimb pe relația personală a președintei Claudia Sheinbaum cu Trump – o abordare directă care a funcționat puțin mai bine.

Tags:
