Podgoriile Odobeşti şi Coteşti din Vrancea, descoperite de zeci de turişti pe bicicletă printre vii / ”Ne-ar fi plăcut să fie mai mulţi puşti” / ”Avem şi un ciclist din Italia de 78 de ani”

Peste 80 de ciclişti au pedalat, sâmbătă, circa 80 de kilometri printre viile din podgoriile vrâncene, pentru a demonstra că Festivalul Viei şi Vinului „Bachus 2023”, care se desfăşoară în aceste zile la Focşani şi în cadrul căruia este organizat turul ciclist, nu este doar despre vin ci şi despre natură, despre promovarea turismului şi monumentelor din Vrancea, relatează Agerpres.

Într-una dintre cele mai calde zile din această toamnă, cicliştii au străbătut două podgorii vrâncene, Odobeşti şi Coteşti, cu opriri la mai multe crame din zonă şi s-au conectat cu natura bucurându-se de privelişti pitoreşti.

„Am pornit aventura asta în paralel cu ‘Mausolee pe bicicletă’. Practic, am hotărât să facem un eveniment de promovare a monumentelor şi a podgoriilor undeva în 2015, în timp am mai sărit câteva ediţii, din cauza pandemiei. În acest moment, însă, important este că într-o formă sau alta ducem tradiţia mai departe. Şi pentru prima oară în istoria acestui eveniment am oprit la mai multe crame din podgoriile din Odobeşti şi din Coteşti. În ultimii ani s-a investit enorm în zona de turism oenologic şi mulţi dintre cei care comercializează vin au descoperit această nouă oportunitate, de a-şi promova vinurile prin a prezenta regiunea în care produc vinul, şi au făcut şi zone de degustare, dar şi zone de cazare. Am încercat să facem un traseu pentru a-i duce pe ciclişti exclusiv prin zone viticole, printre vii, pentru că, din punctul nostru de vedere, este un prilej prin care noi, cicliştii, ne reconectăm cu un natura, să descoperim frumuseţile, mai ales într-o zi aşa de spectaculoasă cum este această zi de toamnă. Au fost şi câteva monumente pe traseu. Aici mă refer în special la Biserica Cazaclii. N-am oprit acolo, dar cei care au avut ochi au văzut-o, şi evident, sunt foarte multe biserici şi alte construcţii monumentale din perioada anilor 1900, pe care cicliştii le-au putut admira în timp ce pedalau”, a declarat, pentru AGERPRES, Traian Negulescu, organizatorul evenimentului.

Media de vârstă a participanţilor a fost de circa 40 de ani, deşi organizatorii spun că şi-ar dori ca mai mulţi tineri să se alăture acestui tip de activităţi.

„Ne bucurăm că avem public. Din fericire, la fiecare ediţie sunt şi oameni noi pe care îi descoperim printre deja veteranii care pedalează alături de noi. Ne-am dori într-adevăr să fie şi ciclişti noi, ne-ar fi plăcut să fie mai mulţi puşti, să fie generaţia nouă care să vină din spate. Din păcate, ne uităm şi vedem că media de vârstă este undeva la 35, 40, poate peste 40 de ani. Avem şi un ciclist din Italia de 78 de ani. Mi se pare o chestie de excepţie pe care trebuie să menţionăm. Ţinta noastră a Asociaţiei Monumente în Vrancea este să popularizăm monumentele şi zonele din Vrancea la un număr cât mai mare de oameni. Pentru noi, cicliştii sunt publicul ţintă, dar nu numai”, a precizat Negulescu.

Unii dintre participanţi au venit în familie, atât pentru a face sport, cât şi pentru a socializa într-un grup care, după mai multe ediţii împreună, pare a fi unul omogen, în care oamenii se cunosc deja foarte bine şi se simt în largul lor.

„Este al doilea tur pe care îl fac în această toamnă. Îmi place mişcare în aer liber, sunt pasionată de un stil de viaţă sănătos. Încerc să cooptez în aceste activităţi şi copiii. Soţul meu îmi împărtăşeşte aceste pasiuni sau eu i le împărtăşesc lui şi e un lucru extraordinar că suntem pe aceeaşi lungime de undă. Îmi place atât mişcarea, cât şi socializarea, care în aceste ture se combină într-un mod armonios, iar rezultatul e unul foarte plăcut”, a fost de părere Oana Sima.

Printre cei veniţi să pedaleze printre vii s-au numărat şi doi italieni, încântaţi să cunoască frumuseţile zonei şi să socializeze, încântaţi de primirea pe care au avut-o.

„Sunt dintr-un mic sătuc de circa 3.000 de locuitori, Guanzate, aproape de Como. Am lucrat la primărie, dar acum am ieşit la pensie. Am cunoscut-o pe soţia mea în urmă cu mai mulţi ani, jucând şah. Era în Italia la un turneu. ne-am plăcut, ne-am căsătorit şi veneam des aici, ea fiind originară din Panciu, în vacanţă. mi-a plăcut foarte mult, aşa că odată ieşit la pensie, în perioada COVID-19, ne-am stabilit aici. Ne gândeam să trăim în ambele ţări, dar mai apoi am vândut tot în Italia şi ne-am stabilit aici. De curând, am reînceput să merg pe bicicletă. Ies aproape în fiecare seară. Este prima oară când fac acest circuit turistic. Astăzi a venit împreună cu mine şi un prieten din Italia, cu care eu obişnuiam să fac participăm la competiţii cicliste. Este foarte frumos ceea ce se întâmplă aici. Îmi place că nu este vorba despre competitivitate. În Italia este totul competitiv. Aici ne aşteptăm unii pe alţii şi asta e impresionant, pentru că în ciclism solidaritatea este foarte importantă. Au fost foarte multe opriri şi a fost foarte bine, pentru că sunt şi atât de multe zone foarte frumoase de văzut. O să mai vin şi altă dată cu siguranţă. Sunt trasee un pic cam lungi pentru noi, prietenul meu are 78 de ani, eu am 70, dar o să ne antrenăm”, a spus Claudio Fusi.

Tura din acest an a „Drumului podgoriilor vrâncene pe bicicletă a plecat din Focşani şi a trecut prin Câmpineanca, Vârteşcoiu, Odobeşti, Jariştea, Beciu, Faraoane, Dălhăuţi, Blidari, Coteşti, Urecheşti, Blidari, Câmpineanca, Cîrligele şi înapoi la Focşani. Traseul a fost de circa 80 kilometri, cu o diferenţă de nivel de aproximativ 750 de metri.

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Monumente în Vrancea şi Consiliul Judeţean Vrancea.