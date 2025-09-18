Plăți compensatorii pentru angajații de la ArcelorMittal Hunedoara: cei cu peste 15 ani de muncă vor primi 12 salarii compensatorii / Banii se vor acorda într-o singură tranșă

Angajaţii ArcelorMittal Hunedoara pot depune, până pe data de 30 septembrie, cereri pentru plecarea voluntară din combinatul siderurgic. Cererile vor fi centralizate şi analizate de conducerea companiei, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Angajații care vor pleca din Combinatul Siderurgic ArcelorMittal Hunedoara vor beneficia de plăți compensatorii stabilite în funcție de vechimea în muncă.

Președintele Sindicatului Siderurgistul Mircea Bordean a declarat că angajații care au între 5 și 10 ani vechime în muncă vor primi 6 salarii compensatorii, cei cu 10-15 ani vechimă vor beneficia 9 salarii, iar cei cu peste 15 ani de muncă vor primi 12 salarii compensatorii.

La aceste salarii se mai adaugă o sumă fixă stabilită în funcție de cele trei paliere de vechime. Banii se vor acorda într-o singură tranșă și vor fi supuși legislației fiscale din România.

De plățile compensatorii vor beneficia doar salariații care au contracte de muncă pe o perioadă nedeterminată. Angajații care sunt și pensionari sau cei care au contracte de muncă pe o perioadă determinată ce expiră la 1 octombrie nu vor primi plăți compensatorii.

Schema de plecări voluntare se va aplica și în cazul personalului care va rămâne în combinat pentru diverse activități și care va pleca ulterior din întreprindere.

Conducerea ArcelorMittal Hunedoara a anunțat că a luat decizia de a opri definitiv producția la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură. Motivul îl reprezintă preturile foarte mari la energia electrică și concurența venită din partea produselor ieftine din afara Uniunii Europene.

La ArcelorMittal lucrează în prezent 470 de angajați, iar producția a încetat din 5 septembrie, salariații fiind acum în șomaj tehnic.