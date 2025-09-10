G4Media.ro
Pîslaru: România are nevoie de expertiza Băncii Mondiale ca să vedem imaginea…

logo-ul băncii mondiale, banca mondială

Pîslaru: România are nevoie de expertiza Băncii Mondiale ca să vedem imaginea de ansamblu şi să accesăm instrumente noi

10 Sep

România are nevoie de expertiza Băncii Mondiale pentru a vedea imaginea de ansamblu şi a accesa instrumente noi, de la consultanţă strategică până la soluţii financiare precum parteneriatele public-private, susţine ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, conform Agerpres.

Acesta s-a întâlnit miercuri cu reprezentanţi ai Băncii Mondiale cu care a discutat despre guvernanţă şi reforme în administraţie, implementarea fondurilor europene, apa uzată şi mediu, dar şi componenta socială.

„Am avut o întâlnire foarte bună de lucru alături de reprezentanţii Băncii Mondiale. Împreună cu echipa din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, am setat cum să ne sincronizăm mai bine pe zona guvernanţă şi reforme în administraţie, pe implementarea fondurilor europene 2021-2027 şi pe PNRR, dar şi pe agenda de apă uzată şi mediu, unde România are mult de recuperat şi unde expertiza lor contează decisiv. Banca Mondială ne-a ajutat să închidem condiţionalitatea pe sectorul apei uzate-baza pentru investiţii serioase în reţele şi conformare-şi continuăm cu managementul riscului la inundaţii şi planificare integrată”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, pe partea operaţională, echipele MIPE şi experţii Băncii Mondiale colaborează pentru analize, soluţii şi paşi concreţi pe programare, evaluare şi politici publice. Sunt în derulare proiecte de tip RAS (Reimbursable Advisory Services) în domenii-cheie (educaţie, energie, social, digitalizare, sănătate, apă), precum şi proiecte prin Instrumentul de Sprijin Tehnic pentru coordonarea PNRR, exact genul de ajutor care contează acolo unde e nevoie imediat.

Ministrul a adăugat că discuţiile au abordat şi componenta socială, respectiv incluziunea romilor şi a altor persoane vulnerabile, care trebuie să fie integrată în investiţii şi a menţionat programele dedicate pe 2021-2027-Inclusion and Social Dignity-şi un portofoliu de asistenţă tehnică în curs care vizează protecţia socială şi servicii la firul ierbii, obiectivul fiind să fie folosite datele, intervenţii locale şi parteneriate cu autorităţi şi ONG-uri pentru rezultate vizibile în comunităţi.

„România are nevoie de expertiza Băncii Mondiale ca să vedem imaginea de ansamblu şi să accesăm instrumente noi-de la consultanţă strategică până la soluţii financiare precum parteneriatele public-private. Le datorăm oamenilor o perspectivă de creştere economică şi trebuie să prioritizăm investiţiile; acest guvern are curaj şi viziune de viitor şi nu reduce totul la tăieri. Plantăm seminţele acum, venim cu idei noi împreună ca să ajungem la minţile şi sufletele oamenilor şi să arătăm, cu exemple, cum poate creşte economia României”, a punctat Pîslaru.

