Pierderile Gazprom arată dificultatea de a înlocui vânzările de gaze în Europa cu livrările în China

Gazprom, cândva cea mai profitabilă companie din Rusia, s-ar putea confrunta cu o lungă perioadă de performanţă slabă, deoarece are dificultăţi să umple golul lăsat de pierderea vânzărilor de gaze din Europa cu piaţa sa internă şi exporturile în China, transmite agenția Reuters, citată de News.ro.

Grupul a anunţat recent o pierdere anuală netă de 7 miliarde de dolari, prima din 1999, după o scădere puternică a comerţului cu Europa.

Problemele cu care se confruntă Gazprom reflectă impactul profund pe care sancţiunile europene l-au avut asupra industriei gazelor naturale a Rusiei, precum şi limitele parteneriatului în creştere al Moscovei cu China.

Impactul sancţiunilor internaţionale asupra exporturilor de petrol a fost mai uşor de absorbit de Moscova, deoarece Rusia a reuşit să redirecţioneze exporturile de petrol pe mare către alţi cumpărători.

Gazprom s-a bazat pe Europa ca cea mai mare piaţă de vânzare până în 2022, când conflictul Rusiei cu Ucraina a determinat UE să reducă importurile de gaze de la Gazprom.

Rusia a furnizat un total de aproximativ 63,8 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze către Europa pe diferite rute în 2022, potrivit datelor Gazprom şi calculelor Reuters.

Volumul a scăzut în continuare, cu 55,6%, până la 28,3 miliarde mc, anul trecut.

Acest lucru este comparat cu un vârf de 200,8 miliarde de metri cubi, pompat de Gazprom în 2018 în UE şi în alte ţări, cum ar fi Turcia.

Exploziile misterioase de la conductele de gaze subacvatice Nord Stream din Rusia către Germania, din septembrie 2022 au subminat, de asemenea, în mod semnificativ comerţul cu gaze ruseşti cu Europa.

Rusia s-a îndreptat către China, căutând să-şi sporească vânzările de gaze prin conducte la 100 de miliarde de metri cubi pe an până în 2030.

Gazprom a început furnizarea de gaze prin conducte către China prin intermediul Power of Siberia la sfârşitul anului 2019. Intenţionează să atingă capacitatea anuală de 38 de miliarde de metri cubi a Power of Siberia până la sfârşitul acestui an, în timp ce Moscova şi Beijing au convenit, de asemenea, în 2022, cu privire la exporturi de 10 miliarde de metri cubi din insula Sahalin din Pacific.

Cea mai mare speranţă a Rusiei este conducta Power of Siberia 2 prin Mongolia, care este planificată să exporte 50 de miliarde de metri cubi pe an. Dar aceasta a întâmpinat piedici din cauza lipsei unui acord cu privire la preţuri şi alte probleme.

”Deşi Gazprom va înregistra nişte venituri suplimentare din exporturi, când toate aceste conducte vor fi în funcţiune, nu va putea niciodată să compenseze complet afacerea pe care a pierdut-o în faţa Europei”, a spus Kateryna Filippenko, director de cercetare în domeniul gazelor şi GNL-ului la Wood Mackenzie.

De asemenea, Rusia nu a reuşit până acum să înfiinţeze un centru de comercializare a gazelor naturale în Turcia, idee prezentată pentru prima dată de preşedintele Vladimir Putin în octombrie 2022. De atunci, nu a fost raportată nicio evoluţie semnificativă.

Chiar dacă Gazprom îşi poate pune în funcţiune conductele către China, veniturile din vânzări vor fi mult mai mici decât cele din Europa.

Potrivit firmei de brokeraj BCS, cu sediul la Moscova, veniturile Gazprom din vânzările de gaze către Europa, în 2015-2019, au fost în medie de 3,3 miliarde de dolari pe lună, datorită livrărilor lunare de 15,5 miliarde de metri cubi.

Ţinând cont de un preţ de 286,9 dolari la 1.000 de metri cubi, după cum a raportat Ministerul rus al Economiei, şi de exporturile de gaze ale Gazprom de 22,7 miliarde de metri cubi anul trecut, valoarea totală a gazelor vândute Chinei ar fi putut ajunge la 6,5 miliarde de dolari pentru tot anul 2023.

Gazprom nu şi-a dezvăluit separat veniturile din vânzările către Europa sau China pentru 2023.

Dr. Michal Meidan, şeful Cercetării Energiei Chinei la Institutul Oxford pentru Studii Energetice, a declarat că este puţin probabil ca China să înlocuiască Europa pentru Rusia, ca piaţă de export de gaze foarte profitabilă.

”China oferă Rusiei o piaţă de desfacere, dar la preţuri şi venituri mult mai mici decât Europa”, a spus ea.

În 2023, gazele ruseşti au fost vândute Chinei cu 6,6 dolari pe milion de unităţi termice britanice (mmBtu) şi la un preţ uşor mai mic în primul trimestru din 2024, la 6,4 dolari/mmBtu.

Acest lucru este comparat cu un preţ mediu al gazelor ruseşti în Europa de 12,9 USD/mmBtu anul trecut.

Potrivit unui document văzut de Reuters luna trecută, Rusia se aşteaptă ca preţul gazelor sale pentru China să continue să scadă treptat în următorii patru ani, în timp ce cel mai rău scenariu nu exclude o scădere cu 45%, la 156,7 USD per 1.000 de metri cubi.

Documentul nu a dertaliat ce anume ar putea duce la scăderea preţurilor, dar Rusia se confruntă cu rivalitatea altor furnizori de gaze prin conducte către China, cum ar fi Turkmenistanul, precum şi a gazelor naturale lichefiate transportate pe mare.

Datele financiare ale Gazprom, care includ şi unităţile sale de petrol şi energie, au arătat că veniturile din afacerea cu gaze naturale s-au redus cu peste jumătate anul trecut, la puţin peste 3.100 miliarde de ruble, în timp ce vânzările de petrol şi gaze condensate s-au ridicat la 4.100 miliarde de ruble, în creştere cu 4,3%, conform firmei de brokeraj BCS.

Alexei Belogoriev de la Institutul pentru Energie şi Finanţe din Moscova, a declarat că va fi imposibil pentru Gazprom să-şi restabilească profitabilitatea bazându-se exclusiv pe afacerea sa cu gaze. El a spus că schimbarea strategică către producţia şi exportul de amoniac, metanol şi alte produse de procesare a gazelor pentru Gazprom este posibilă, dar nu va oferi o rentabilitate rapidă.

”În acelaşi timp, perspectivele pentru Power of Siberia 2 rămân vagi: China, cel mai probabil, nu va avea nevoie de atât de multe importuri suplimentare în anii 2030, din cauza încetinirii probabile a creşterii cererii şi a ratelor ridicate de producţie internă de gaze”, a spus el.