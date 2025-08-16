Ministrul chinez de Externe Wang Yi va vizita India de luni, pentru discuţii privind frontiera din Himalaya

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul chinez de Externe Wang Yi va efectua o vizită în India de luni până miercuri, pentru convorbiri legate de frontiera disputată din Himalaya, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Chinei, transmite Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceasta este doar a doua întâlnire de acest fel după confruntarea mortală din 2020 dintre trupele indiene şi cele chineze la graniţă.

Relaţiile dintre cele două mari puteri asiatice s-au îmbunătăţit treptat după acordul din octombrie anul trecut privind patrularea frontierei himalayene, care a detensionat un blocaj de cinci ani ce afectase comerţul, investiţiile şi transportul aerian.

Premierul indian Narendra Modi urmează să se întâlnească la sfârşitul lunii cu preşedintele chinez Xi Jinping, în cadrul vizitei sale în China, prima după şapte ani, pentru a participa la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, bloc regional de securitate.