Pierce Brosnan a declarat că franciza „James Bond” i-a oferit „longevitate”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Starul hollywoodian Pierce Brosnan a declarat că franciza cinematografică „James Bond” i-a oferit „longevitate”, informează vineri DPA, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pierce Brosnan, în vârstă de 72 de ani, l-a interpretat pe James Bond între 1995 şi 2002, jucând în patru filme cu celebrul agent 007: „GoldenEye” (1995), „Tomorrow Never Dies” (1997), „The World Is Not Enough” (1999) şi „Die Another Day” (2002).

Într-un interviu acordat cotidianului britanic The Guardian, Pierce Brosnan a lăudat franciza „James Bond” şi oportunităţile pe care i le-a oferit ca actor, în ciuda faptului că fostul său profesor şi mentor, Christopher Fettes, considera că aceasta era puţin sub nivelul său artistic.

Starul irlandez a declarat: „Christopher a fost foarte amabil. Dar eu îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru Bond. Mi-a oferit longevitate. Mi-a oferit lumea, din multe puncte de vedere”.

„Christopher voia ca eu să joc în piese de teatru obscure din secolul al XIX-lea, dar visul meu a fost întotdeauna filmul”, a adăugat el.

Pe măsură ce speculaţiile continuă să se intensifice în legătură cu persoana care va prelua rolul agentului 007 după ultima interpretare a acestuia de către actorul britanic Daniel Craig în filmul „No Time To Die” din 2021, Pierce Brosnan l-a sfătuit pe viitorul interpret al celebrului personaj că este „esenţial să fie creativ în afara rolului lui Bond” şi să „îşi găsească un avocat bun”.

Următorul film din seria cinematografică „James Bond” va fi regizat de cineastul canadian Denis Villeneuve, nominalizat de patru ori la premiile Oscar şi cunoscut pentru filme precum „Dune”, „Prisoners”, „Blade Runner 2049” şi „Arrival”.

De asemenea, s-a anunţat recent că scenariul următorului film cu agentul 007 va fi scris de Steven Knight, creatorul serialului TV „Peaky Blinders”.

Aceste informaţii au fost dezvăluite după o revizuire majoră a legendarei francize britanice de spionaj, în virtutea căreia cei doi producători ai săi, Barbara Broccoli şi Michael G. Wilson, au cedat controlul creativ către platforma de streaming Amazon, în baza unui contract foarte profitabil.

Pierce Brosnan, născut în Drogheda, poate fi văzut în prezent alături de câştigătoarea premiului Oscar Helen Mirren, actriţa din „Calendar Girls” Celia Imrie şi protagonistul din „Gandhi”, Ben Kingsley, în adaptarea cinematografică a seriei de romane bestseller ale scriitorului Richard Osman, intitulată „The Thursday Murder Club”.

De asemenea, el îl interpretează pe mafiotul Conrad Harrigan în serialul Paramount+ „MobLand”, care prezintă aventurile familiei Harrigan şi lupta acesteia cu familia Stevenson din Londra.

Pierce Brosnan este cunoscut şi pentru rolurile interpretate în filmele „Mamma Mia!” (2008), „Mars Attacks!” (1996) şi „Mrs. Doubtfire” (1993).