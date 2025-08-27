G4Media.ro
Manichiuristele, afectate de interzicerea cosmeticelor care conțin TPO: „Trebuie să arunc 90% din produsele pe care le am și să o iau de la zero”

27 Aug

De la 1 septembrie, lacurile și gelurile UV pentru manichiură nu vor mai putea conține TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), substanța care asigura duritatea și strălucirea manichiurii.

Manichiuristele din Sibiu spun că măsura le afectează pentru că trebuie să arunce produsele pe care le au în stoc și să reinvestească bani în altele care nu conțin această substanță, scrie Turnul Sfatului.

Considerat toxic pentru reproducere și suspectat de efecte cancerigene, TPO a fost interzis printr-un regulament european, fără perioadă de tranziție. Această substanță se găsește atât în culorile ojei semipermanente, dar și în geluri și baze. O manichiuristă din Sibiu spune că măsura afectează mai ales saloanele care au deja un stoc de produse.

„Potrivit legii se interzice atât comercializarea, cât si folosirea lor. TPO este aparent o substanță chimică care poate produce cancer sau alte reacții. Practic ea ajută la polimerizare, este dificil pentru toate saloanele pentru că trebuie să-și cumpere din nou produse TPO free, care existau dinainte pe piață. Deci e o pierdere destul de mare mai ales pentru cine avea stocuri de produse”, a spus aceasta.

Reprezentanta unui alt salon de manichiură din Sibiu spune că pierderea este mare deoarece ar trebui să arunce produsele pe care le folosește pentru manichiura clientelor.

„Este un fotoinițiator care se găsește și în gel și în oja semipermanentă. Și se poate găsi chiar și în unele lipiciuri de gene. De la 1 septembrie se interzice comercializarea, dar noi speram să le putem folosi până la expirare pentru că altfel trebuie să arunc 90% din produsele pe care le am și să o iau de la zero. Toate brandurile lucrează de ceva vreme la formule noi fără TPO, aceste TPO ajută la uscarea produsului în lampa UV. Până în 1 septembrie încearcă toți să își lichideze stocurile. Se semnează și o petiție pe TPO-EU.com pentru a ne lăsa să le folosim până expiră”, a concluzionat o manichiuristă din Sibiu.

1 comentariu

  1. Corect, ce conteaza ca sunt periculoase pentru cliente? Bani sa iasa. Ar fi interesant de vazut cate bonuri fiscale elibereaza aceste profesioniste care se plang ca nu mai au voie sa foloseasca produse potential cancerigene.

