Primarul interimar al Capitalei: Angajaţii primăriei şi a altor instituţii din Municipul Bucureşti pot începe decalat programul, ca să lăsăm timp părinţilor care îşi duc copiii la şcoală să aibă timp să ajungă şi ei la muncă / Săptămâna viitoare luăm decizia

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat joi că o propunere pe care o analizează împreună cu Prefectura este ca angajaţii primăriei şi a altor instituţii din Municipul Bucureşti să poată începe decalat programul, ca să lase timp părinţilor care îşi duc copiii la şcoală să aibă timp să ajungă şi ei la muncă, într-un timp util, o decizie urmând să fie luată săptămâna viitoare, transmite News.ro.

”Nu ne costă nimic să ne facem treaba şi să facem ordine în oraş. Problema este că aceste organe ale statului, vorbim de Primăria capitalei, primăria de sector, prefectura, trebuie să lucreze împreună. Vă dau un alt exemplu pe care astăzi l-am analizat, dar abia de săptămâna viitoare putem lua o decizie. Dacă putem, noi, Primăria Capitalei, trebuie să se dăm un exemplu. Putem să scoatem acele maşini din trafic, în sensul în care angajaţii primăriei Municipului Bucureşti şi a altor instituţii din Municipul Bucureşti pot începe decalat programul, ca să lăsăm timp părinţilor care îşi duc copiii la şcoală să aibă timp să ajungă şi ei la muncă, într-un timp util”, a declarat Stelian Bujduveanu, la Antena 1.

Primarul interimar al Capitalei a precizat că aceasta va fi discuţia de marţi, la Prefectură, împreună cu inspectoratul, cum armonizăm aceste ore. Potrivit lui Bujduveanu, numai în aparatul propriu al Primăriei generale, în clădirea de pe Elisabeta, sunt aproape 1000 de oameni angajaţi.

”Gândiţi-vă câţi angajaţi ai statului român sunt în clădirile din centrul municipului Bucureşti, şi acei oameni, mare parte dintre ei, trebuie şi ei să-şi ducă copiii la şcoală. Dacă am face această programare, în care să începem, cei care nu avem această obligaţie de a duce copiii la şcoală, mai devreme sau mai târziu, programul ar rămâne la fel, pentru că munca-i muncă, nu poţi să ieşi din el, dar lăsăm loc, ca în acel interval foarte aglomerat, de ora 7-9 dimineaţa, cine n-are de dus copiii la şcoală, să asigurăm că cei care au de dus copiii la şcoală şi trebuie să ajungă la muncă, în intervalul normal, să aibă mai mult loc în trafic. Nu putem să obligăm bucureştenii să renunţe la maşini”, a expplicat primarul.