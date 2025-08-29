EXCLUSIV Omul de afaceri Jean Paul Tucan a fost trimis în judecată de Parchetul European: și-ar fi construit un imobil folosit cu destinația de locuință din banii pentru un port turistic de agrement / Tucan este inculpat și în dosarul DNA „Mită în Portul Constanța”

Jean Paul Tucan (56 de ani), patronul uneia dintre cele mai importante firme din județul Constanța, a fost trimis în judecată, pe 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene. Pe lista inculpaților se mai află firma J.T. Grup Oil SA patronată de Tucan, societate care a avut o cifră de afaceri de peste 45 de milioane de euro în 2024, precum și administratorul acestei firme, Andreea Elena Dublea.

În acest an, Tucan a intrat și în vizorul DNA, fiind acuzat într-o anchetă legată de activități ilegale din Portul Constanța. Conform portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București și se află în faza de Cameră Preliminară. Alături de cei trei inculpați, pe lista părților se află, în calitate de parte civilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Rechizitoriul a fost întocmit de Parchetul European din România, iar acuzațiile sunt de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru care, în caz de vinovăție, inculpații riscă închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă faptele au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Într-un extras al rechizitoriului, consultat de G4Media, se arată că, în perioada 2019 – 29 august 2023, în cadrul derulării unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru „Înființare port turistic de agrement pe malul Lacului Siutghiol”, fiecare dintre inculpații J.T. Grup Oil SA, Andreea Elena Dublea (administrator) și Jean Paul Tucan (asociat majoritar și administrator în fapt), a luat parte,

fără respectarea prevederilor legale, la schimbarea destinației fondurilor europene și naționale nerambursabile de 4,04 milioane lei, afectând finalitatea întregului proiect:

„(…) a realizat modificări asupra unui element de infrastructură care a dat un avantaj nejustificat unui terț, precum și modificări substanțiale care au afectat natura, obiectivele și condițiile de realizare, subminând obiectivele esențiale, prin utilizarea resurselor financiare aferente investiției de bază pentru construirea unui imobil folosit cu destinația de locuință de acționarul majoritar și pentru activități fără conexiune cu proiectul, respectiv prin folosirea ansamblului portuar într-un scop diferit, a dotărilor și echipamentelor ce fuseseră destinate dezvoltării portului și ansamblului portuar într-un scop diferit, într-o altă locație și de către o altă societate decât beneficiara proiectului.”

Înainte de trimiterea în judecată a inculpaților, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că se constituie parte civilă în dosarul penal pentru recuperarea sumei de 4,04 milioane lei, plus 1,95 milioane lei dobândă calculată până la data de 16 iunie 2025.

Contactat de G4Media, Jean Paul Tucan a declarat: „Sunt total nevinovat, ceea ce scrie în rechizitoriu este opinia procurorului. Rechizitoriul este o maculatură”.

Fost candidat PNL la Primăria Năvodari și director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, Tucan a intrat în afaceri și a investit în firme de agrement, imobiliare și panificație, fiind, în prezent, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Constanța. Firma sa fanion este

J.T. Grup Oil SA la care deține în jur de 70% din acțiuni. Societatea activează pe piaţa distribuţiei de carburanţi și este listată la Bursa de Valori București (BVB). Luna trecută, Tucan a vândut un pachet de 2,25 de milioane de acțiuni în schimbul sumei de aproape 14 milioane de lei. Compania este evaluată de

investitori la 143,2 milioane de lei.

Anul trecut, moment la care cifra de afaceri a firmei a atins aproape 230 de milioane de lei, J.T. Grup Oil a finalizat prima etapă de dezvoltare a proiectului JT Terminal din Portul Constanța, singurul terminal privat de produse petroliere din România, o investiție totală de 25 milioane de euro.

La începutul acestui an, alături de alți acuzați, Tucan a fost pus sub control judiciar în cadrul unei anchete DNA legată de darea/luarea de mită în Portul Constanța. El a fost acuzat că ar fi dat mită

ca să obțină avize pentru o zonă de acostare în port.