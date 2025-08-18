James Bond trebuie să fie interpretat de un bărbat, spune actrița britanică Helen Mirren

Actrița britanică Helen Mirren a declarat că James Bond ar trebui să fie interpretat de un bărbat, chiar dacă ea este „o feministă convinsă”, scrie BBC.

Într-un nou interviu acordat revistei Saga Magazine, actrița câștigătoare a unui Oscar a spus: „Nu poți avea o femeie. Pur și simplu nu funcționează. James Bond trebuie să fie James Bond, altfel devine altceva”.

Amazon MGM Studios va produce următoarea versiune a francizei de spionaj, iar creatorul Peaky Blinders, Steven Knight, va scrie scenariul celui de-al 26-lea film din serie.

Compania americană de producție și distribuție a declarat anterior că intenționează să abordeze franciza într-un mod „nou”, dar că va respecta „moștenirea” „personajului iconic”.

Dame Helen, în vârstă de 80 de ani, joacă în prezent alături de un fost James Bond, Pierce Brosnan, în mult așteptata adaptare cinematografică a The Thursday Murder Club, în care interpretează rolul unei spioane pensionate.

Brosnan, în vârstă de 72 de ani, a declarat, de asemenea, revistei că el crede că un actor masculin ar trebui să continue să joace rolul lui Bond și că este încântat să „vadă o exuberanță și o viață cu totul nouă pentru acest personaj”.

El a jucat în patru filme Bond în timpul mandatului său ca 007, începând cu GoldenEye în 1995 și terminând cu Die Another Day, care a fost lansat în 2002.

Dame Helen a fost citată anterior spunând că conceptul James Bond „a luat naștere dintr-un sexism profund” și că femeile au fost întotdeauna o „parte incredibil de importantă” a serviciilor secrete.

Cei doi actori nu sunt primii care resping ideea ca o femeie să joace rolul lui Bond.

Vorbind la Festivalul de Film de la Cannes în mai, Halle Berry, care a jucat și ea în Die Another Day, a spus: „În 2025, este frumos să spui: «Oh, ar trebui să fie o femeie». Dar nu știu dacă cred că este corect să facem asta”.

Franciza James Bond a fost deținută de familia Broccoli timp de peste 60 de ani, dar producătorii Barbara Broccoli și Michael G. Wilson au vândut controlul creativ către Amazon pentru suma de 1 miliard de dolari (760 de milioane de lire sterline) la începutul acestui an.

Speculațiile despre cine va interpreta următorul personaj principal sunt numeroase, actorii britanici Aaron Taylor-Johnson și James Norton fiind considerați favoriți pentru rol.

În prezent, nu există stabilită o dată de lansare pentru următorul film.