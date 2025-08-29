Festivalul de Film de la Veneţia 2025:Documentarul Laurei Poitras prezintă luptele jurnalistului Seymour Hersh cu puterea americană

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

„Cover-Up”, un documentar despre cariera jurnalistului de investigaţie american Seymour Hersh, a avut premiera vineri la Festivalul de Film de la Veneţia, oferind spectatorilor un portret al unui reporter a cărui activitate a dezvăluit unele dintre cele mai întunecate secrete ale Americii, informează Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Regizat de Laura Poitras, câştigătoare a premiului Oscar, şi de vechiul ei colaborator Mark Obenhaus, acest documentar prezintă ascensiunea lui Seymour Hersh, de la ajutorul acordat în afacerea familiei sale, care deţinea o curăţătorie chimică, şi până la publicarea unor ştiri care au zguduit în repetate rânduri establishmentul american.

„Munca mea tinde să urmărească persoanele care creează probleme, persoanele care le spun adevărul celor aflaţi la putere, precum Sy (Hersh)”, a declarat Laura Poitras, care a câştigat mult râvnitul Leu de Aur la Veneţia în 2022 cu documentarul său despre fotografa activistă Nan Goldin, intitulat „All the Beauty and the Bloodshed”.

Seymour Hersh a devenit celebru pe plan internaţional în 1969, când a publicat ştirea despre masacrarea unor săteni sud-vietnamezi de către trupele americane în satul My Lai, fapt care a contribuit la încheierea războiului din Vietnam.

De asemenea, a scris cărţi apreciate de critici despre doborârea de către sovietici, în 1983, a unui avion de pasageri sud-coreean, despre programul nuclear al Israelului şi despre abuzurile comise de soldaţii americani asupra deţinuţilor din închisoarea Abu Ghraib din Bagdad, în timpul ocupaţiei americane a Irakului.

Documentarul „Cover-Up”, care a fost proiectat în afara competiţiei de la Veneţia, urmăreşte suişurile şi coborâşurile carierei sale, în care Seymour Hersh a lucrat adeseori ca un outsider neconformist, care căuta să descopere secretele armatei americane şi ale agenţiilor de informaţii din Statele Unite.

Încă activ la vârsta de 88 de ani, Seymour Hersh a declarat că a fost surprins să constate cât de puţini reporteri sunt dispuşi să conteste autoritatea în Statele Unite, în pofida anilor de scandaluri şi abuzuri la nivel înalt.

„În America încă mai există integritate, dar ne aflăm într-o criză existenţială”, a declarat el în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, adăugând că este hotărât să îl investigheze pe preşedintele american Donald Trump.

„Nu am accesul la el (de care am nevoie), dar lucrez la asta”, a adăugat el.

Laura Poitras a spus că este vital ca oamenii să continue să caute adevărul: „Trebuie să credem că există puncte de cotitură care pot schimba direcţia în care mergem. Trebuie să ne ridicăm şi să luptăm”.

Imagini de arhivă, caietele personale ale lui Seymour Hersh şi interviuri evidenţiază procesul său meticulos din arta reportajului şi protecţia neclintită oferită surselor sale confidenţiale – o obsesie care se reflectă şi în noul documentar, atunci când îi ceartă pe regizori cu privire la ceea ce ei au extras din notiţele sale.

„Ce naiba caută asta acolo!”, strigă el la un moment dat, sugerând că acea informaţie ar fi putut să pună în pericol o sursă anonimă.

Caracterul combativ al lui Seymour Hersh a ieşit la iveală şi în cadrul conferinţei de presă de la Veneţia, când a refuzat să vorbească despre impactul personal pe care reportajele sale l-au avut asupra lui.

„Nu-mi pasă de întrebarea aceasta”, a spus el, determinându-l pe coregizorul Mark Obenhaus să declare: „Acum aveţi o mică idee despre cum a fost să editezi materialele lui Sy Hersh”.

Cea de-a 82-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 27 august – 6 septembrie.